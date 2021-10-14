“现阶段民族和谐：经验与未来任务”国际会议在塔拉兹开幕 总统致贺信

哈通社/ 努尔苏丹/10月14日-- 为期两天的“现阶段民族和谐：经验与未来任务”国际科学实践会议在塔拉兹开幕，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向参会者祝贺信。

总统在贺文中表示，民族团结是国家的无价之宝，是哈萨克斯坦一切成就的源泉。在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦形成了自己的民族和谐模式。世界公认的这种模式是建立在各民族、各宗教的团结、文化和语言的和谐发展基础上的。哈萨克斯坦坚持“我们的统一就是多样性 ” 的原则。“通过人民的团结一致和创造性工作，我们加强了国家主权，建立了强大的国家。 ”

总统表示，面对全球和区域层面的新挑战，加强国家统一更为重要。

“人类仍然受到不容忍和仇外心理的困扰。在许多国家，种族主义性质的社会问题正在加剧。因此，国际社会面临着寻找解决这一问题的有效途径和新的包容性社会发展模式等任务。在这方面，专家和专业研究人员的不偏离科学立场工作尤为重要。相信与会者将提出新想法，分享经验，进行建设性对话。预祝会议取得成功。 ”总统在贺信中补充道。

【编译：阿依波塔】