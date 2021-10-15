哈萨克斯坦正在积极发展铁路集装箱运输

哈通社/努尔苏丹/10月15日 -- 工业和基础设施发展部副部长别热克·卡玛利耶夫在2021年哈萨克斯坦物流运输国际展览会（TransLogistica Kazakhstan-2021）的开幕式上提到，在过去的15年里，哈萨克斯坦在交通运输业的发展上投入了大约350亿美元。

尽管爆发了疫情，2020年哈国总运输量达到2270万吨，比2019年增长17%。集装箱运输总量达87.6万标箱，增长32%。到2025年，哈政府计划确保200万个中转集装箱通过。

2021年1-9月，铁路运输货物达3.07亿吨。增加主要铁路网容量的问题仍然非常重要。因此，哈萨克斯坦将实施Dostyk-Moiynty方向的大型投资项目，如阿拉木图站的绕行铁路、土耳其斯坦-奇姆肯特-塔什干高速公路等。

卡玛利耶夫表示，世界各国都在积极发展铁路集装箱运输，哈国也不例外。到2025年，哈国面临着用集装箱运输多达2200万吨货物的任务。为了实现这一目标，将需要超过117,000个集装箱标箱。初期阶段，计划用集装箱运输市场上多达1000万吨的货物。哈国计划开始生产用于散装货物(开顶)和钢材的集装箱。Fesco和其他国内企业都对此表现出了兴趣。

为了发展跨里海方向的运输，正在采取措施扩大通过阿克套和库里克海港的货物运输规模。港口吞吐能力约为2700万吨/年。为了发展集装箱运输，在阿克套港、阿塞拜疆巴库港和伊朗里海港之间开通了定期航线。

目前，正在采取措施在阿克陶港的基础上建立一个«集装箱枢纽»。预计到2025年，集装箱运输量将增长约10万标箱/年。此外，发展渡轮服务的工作也在进行中。今年将开通与伊朗安扎里港(Anzali)以及随后与俄罗斯马哈奇卡拉港(Makhachkala)的轮渡航线。

【编译：木合塔尔·木拉提】