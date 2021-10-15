全球结核病死亡人数十年来首次上升

哈通社/努尔苏丹/10月15日 -- 据联合国新闻消息，世界卫生组织称，由于2019冠状病毒病大流行，世界上最大的传染性«杀手»之一——结核病导致的死亡人数十年来首次增加。

数据显示，2020 年约有 150 万人死于结核病，超过 2019 年；这些死亡病例中包括21万4000 名艾滋病毒感染者。

结核病的总体增多主要发生在 30 个国家，其中包括安哥拉、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾和赞比亚。

新冠大流行导致许多医疗机构在提供结核病服务以及患者在获得这些服务方面面临诸多挑战，并使许多患者在 2020 年未被确诊。

新诊断出的结核病患者人数从 2019 年的 710 万下降到 2020 年的 580 万，这意味着与 2019 年相比，得到确诊、治疗或结核病预防性治疗的人数要少得多。

世卫组织表示，基本结核病服务的总体支出也有所下降，并指出， 2019 年至 2020 年间结核病通报降幅最大的是印度（下降 41%）、印度尼西亚（14%）、菲律宾（12%）和中国（ 8%）。

这四个国家和其他 12 个国家占全球通报下降总数的 93%。

结核病预防性治疗的提供也有所减少。2020 年约有 280 万人获得了服务，与 2019 年相比减少了 21%。此外，接受耐药结核病治疗的人数下降了 15%，从 2019 年的 17万7000 人下降到 2020 年的 15万人，仅相当于大约三分之一的需要帮助的人。

报告估计，目前大约有 410 万人患有结核病但尚未被诊断出来，也没有向国家卫生当局报告他们的状况。 这比 2019 年的 290 万有所增加。

报告呼吁各国采取紧急措施恢复基本结核病服务的可及性，将结核病研究和创新的投资翻倍，以及在卫生部门和其他部门采取协调一致的行动来解决结核病的社会、环境和经济原因及其后果。



