吉尔吉斯斯坦商务代表团访问阿斯塔纳国际金融中心

哈通社/努尔苏丹/10月15日--由吉尔吉斯主要金融组织和机构代表20人组成的商务代表团访问阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），以落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫就利用阿斯塔纳国际金融中心平台达成的协议。

访问期间，阿斯塔纳国际金融中心与吉尔吉斯斯坦银行联盟、美国工商会、国际商业理事会、俄吉发展基金等签署了利用阿斯塔纳国际金融中心平台潜力在吉尔吉斯招商引资和资本市场发展合作协议 。此外，还就发展证券和风险投资、创新、数字化和电子商务达成了协议。双方打算通过阿斯塔纳国际金融中心平台吸引有前景的项目投资，包括环境和社会项目。

同时，首家获阿斯塔纳国际金融中心授权的哈萨克斯坦风险投资公司MOST Ventures与吉尔吉斯斯坦Namba Group签署了首轮100万美元的融资协议。

吉尔吉斯斯坦代表团对AIFC法院和国际仲裁中心、金融服务监管委员会、伊斯兰金融与商业中心、 绿色金融中心、证券交易所和技术中心的工作进行了了解。

此前，AIFC代表团对比什凯克进行了访问，以了解金融市场，研究投资产品和服务，并展示AIFC优势。

访问期间，与公共和私营部门代表举行了会谈，促成了 AIFC 管理局与吉尔吉斯投资部及 Optima 银行之间的合作，以扩大投资、证券市场发展、风险投资、绿色和伊斯兰融资，以及人力资源开等方面的合作。

【编译：阿依波塔】