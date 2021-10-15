韩国下月起或转入“与新冠共存”模式

哈通社/努尔苏丹/10月15日-- 据韩联社消息，韩国政府15日决定从18日起最后一次实施为期2周的防疫响应，11月1日启动防疫体制转型、分阶段恢复日常秩序的可能性变大。

国务总理金富谦当天在开会敲定防疫响应调整方案前表示，希望这是最后一次调整防疫响应措施，希望11月能开始分阶段恢复日常秩序。有官员据此分析称，11月第一周有望切换到«与新冠共存»模式，政府将根据截至下周左右的疫情走向最终决定切换防疫模式。

另一官员表示，转型的目标日期是下月1日，如果将现行级别的防疫响应延长3周，相当于排除下月1日转型的可能性，所以如果两周以后条件不允许，防疫响应也有可能再延长1周。

政府强调，18日至31日的两周是转向新防疫体制的过渡期。中央灾难安全对策本部第一控制官李基日表示，目前预估11月初将开始分阶段恢复日常秩序，虽然断定11月1日转型，但今后两周将观察新增病例数走势，与复常支援委员会等机构协商敲定。

如果接种率足够高，防疫形势趋稳，11月起有望开始恢复日常。政府此前为防疫体制转型预设了全程接种率超70%的条件。疾病管理厅厅长郑银敬最近表示，接种率达到70%后产生充分抗体需要2周，将下月第二周视为转型时机。

但有舆论要求尽早放宽防疫限制，纾解个体户的生计困难。因此政府将视今后两周的疫苗接种人数、确诊病例数、死亡病例数的走势，最终敲定转型时机。目前来看，七成人口接种的目标可能会提前达成。政府已将预测时间由本月最后一周初提前到本月第三周周末。