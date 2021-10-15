哈萨克斯坦总统：我们不能让阿富汗独自面临前所未有的困难

哈通社/努尔苏丹/10月15日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在独联体元首理事会会议上表示，不能让阿富汗独自面临前所未有的困难。

托卡耶夫说：“当前的形势下，独联体国家安全领域合作机制亟待完善。军事合作概念和截至2025年加强边境安全规划包含了我们在该领域的相互行动。与此同时，要注重关注联合打击恐怖主义、宗教极端主义和贩毒等犯罪活动。鉴于阿富汗局势，这戏挑战越来越变得重要。”

哈萨克斯坦总统指出，哈方在阿富汗问题上支持联合国的立场。

“国际社会应关注该国复杂的人道主义局势。无论我们的政治观点和个人信仰如何，我们不能让阿富汗独自面临这一困难。这一方面的主要工作旨在对阿富汗人民提供人道主义援助。哈萨克斯坦目前已开始向阿富汗提供粮食和必需品。为了使这项工作系统化，我们建议建立向阿富汗提供援助的国际物流枢纽。阿富汗即使克服了危机的严重阶段之后，将仍需要联合国机构的进一步支持。我们认为，我们在阿拉木图成立联合国区域中心的建议将应对这项艰巨的任务。我们希望独联体国家成员国对该倡议提供支持。”托卡耶夫说。

【编译：小穆】