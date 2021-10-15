托卡耶夫总统提议加快独联体国家疫苗接种护照互认

哈通社/努尔苏丹/10月15日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在15日召开的独联体国家元首理事会会议上表示，有必要加快独立国家联合体疫苗接种护照的相互承认。

总统表示，克服大流行的负面影响是议程上最重要的议题之一。独联体国家团结合作，在困难时期相互提供了必要的支持和帮助，俄罗斯在其中发挥了重要的作用。各国在抗击新冠肺炎大流行方面积累了包括疫苗的研发等很好的经验。只有接种疫苗才能改善情况，并确保公民的身体健康。正如大家所知，哈萨克斯坦研发的 QazVac疫苗的有效性得到了证实，并作为人道主义援助运送到了其他国家。

托卡耶夫总统指出，由哈萨克斯坦科学家开发的第二款疫苗QazCoVac-P也在临床试验中成功测试。此外，还有三款疫苗正在研发阶段。

“我们也正在持续生产获得国际社会信任的俄罗斯卫星V疫苗。我知道独联体各国也在积极开展这方面的相关工作。哈萨克斯坦愿意展开密切合作、交流经验和供应疫苗。我还建议，加快独联体国家对疫苗接种护照的相互承认工作。通过做出这样的决定，我们将确保公民的自由进出，并加强商业联系。 ” 总统说。

【编译：阿依波塔】