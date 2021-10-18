总统特使访问阿富汗 会见现政权代表

哈通社/喀布尔/10月18日 – 哈萨克斯坦共和国总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫率领的代表团17日抵达阿富汗首都喀布尔，开始进行工作访问。

据总统府新闻局消息，访问框架下，总统特使与阿富汗现政权代表阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔和阿米尔·汗·穆塔基举行了会晤。

会谈中，双方就哈萨克斯坦正在对阿富汗人民提供的人道主义援助，以及恢复哈阿之间经济贸易联系的问题进行了讨论。

哈萨克斯坦特使强调指出，根据哈总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈国将为阿富汗提供5000吨面粉作为人道援助。特使还向阿方提出了供应哈国国产新冠疫苗QazVac的建议。

总统特使谈到了哈萨克斯坦与联合国下属各个机构合作，进一步拓宽对阿富汗人民提供的人道援助措施的情况。

阿富汗方面对哈萨克斯坦提供的人道援助表示感谢，并强调在阿富汗重建进程中，哈方一直在国际社会当中发挥着重要的作用。

阿富汗方面表示，愿意恢复哈阿之间传统的经贸往来，以及延续有关阿富汗留学生在哈萨克斯坦留学的相关计划。对于哈国提供疫苗的建议，也得到了阿方的热情回应。

总统特使还在喀布尔会见了联合国秘书长特别代表、联合国阿富汗援助团团长黛博拉·莱昂斯，双方讨论了扩大哈萨克斯坦与联合国在克服阿富汗人道主义和粮食危机方面的合作问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】