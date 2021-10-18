西班牙火山喷发未有减弱迹象 航班再次遭停飞

哈通社/努尔苏丹/10月18日 —— 据中新社消息，西班牙拉帕尔马岛上的火山自9月19日喷发后未有减弱迹象，持续产生的火山灰烬再次造成岛上航班停飞。

当地机场发言人说，航空公司取消了原定于17日进行的所有38趟航班。原定于16日进行的34趟航班中，也只有4趟按计划执飞。

当地航空公司宾特在一份声明中表示，“只要条件允许航班安全恢复，将尽快重启活动”。

位于机场以西15公里处的老昆布雷火山火山于9月19日喷发，喷出的大量岩浆缓慢流入大海。

根据欧盟“哥白尼”地球监测计划，到目前为止，没有人因持续的熔岩流而丧生，但熔岩已覆盖7​​50公顷土地，并摧毁了1800座建筑物，其中包括数百座房屋。岛上约有7000人已从他们的家中撤离。

此外，火山喷发覆盖了大面积的火山灰，大多数日子还伴随着数十次小地震。

自火山喷发以来，拉帕尔马机场已经两次关闭，航空公司偶尔不得不取消航班。

该群岛地方政府负责人17日表示，监测火山喷发的科学家没有看到它正在减弱的迹象。

西班牙中央政府和加那利群岛地方政府迄今已拨出3亿欧元用于岛上的重建，该岛经济主要依靠旅游业和香蕉种植园。

西班牙首相桑切斯也表示要“不惜一切代价重建这个奇妙的岛屿”。