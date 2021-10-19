哈驻华大使出席第八届中国—中亚合作论坛

哈通社/北京/10月19日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使哈毕特·霍伊什巴耶夫2021年10月15至17日出席了在中国甘肃省兰州市召开的第八届中国—中亚合作论坛。

据悉，活动框架下举行了中国-中亚北斗合作论坛、妇女发展论坛、现代商贸物流论坛和绿色发展论坛四个分论坛。

哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫在大会上发表了视频讲话。

在妇女发展分论坛上哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席拉玛詹诺娃发表了视频讲话。

论坛开幕前，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和亚美尼亚驻华大使与中国全国人大常委会副委员长沈跃跃和甘肃省领导举行集体会见，会见期间双方就在中国—中亚合作论坛的框架下多边合作的现状和前景交换了意见。

会见期间，哈萨克斯坦驻华大使霍伊什巴耶夫在代表外交使团发言中强调定期举办中国-中亚合作论坛的重要性，在相当短的时间内显示出其需求性和及时性。他指出，得益于该合作论坛，中国-中亚各国采用新颖的、十分方便的方式不仅可以讨论地区问题，还可以就现代的热点问题交换意见。此外，哈萨克斯坦驻华大使还提到了论坛的互补作用，以及2020年启动的中亚-中国外长定期会晤机制，这必将带来实际成果。

沈跃跃则表示，中方愿扩大同中亚国家在经贸、人文和人文等领域的合作，加强交通互联互通，在共同抗击全球大流行中继续有效合作。

中国—中亚合作论坛2012年成立，是中国与中亚国家深化合作、发展合作机制的对话平台。首届论坛于2012年5月7日在浙江省桐乡市举行。哈萨克斯坦共和国议会前副议长卡里布扎诺夫参加了此次活动。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



