哈萨克斯坦开始为髀石游戏运动员授予国际大师头衔

哈通社/努尔苏丹/10月19日 – 哈萨克斯坦开始为民族传统体育运动项目——髀石游戏的运动员授予国际认可的体育大师头衔。

据努尔苏丹市髀石游戏联合会主席叶斯肯德尔·拉赫梅托夫介绍，根据哈萨克斯坦文化和体育部于今年5月发布的命令，从2021年起，哈萨克斯坦开始向髀石游戏项目运动员授予国际体育大师头衔以及哈萨克斯坦体育大师头衔。

拉赫梅托夫表示，民族传统体育项目的复兴在哈萨克斯坦取得了很好的社会效果，尤其是在年轻人群体当中，髀石游戏作为具有极高体育技巧性，以及富含趣味性和社交意义的体育活动，深受青少年儿童的喜爱。随着体育大师头衔的颁发，该项目正在不断走向正规化和国际化。

目前，仅在努尔苏丹市就已经有10名运动员获得了髀石游戏的哈萨克斯坦大师级运动员头衔，另有12名青年运动员被推举为该头衔的候选人。

值得一提的是，哈萨克民族传统游戏髀石于2017年12月被列入联合国非遗名录。«髀石»，也被称为羊拐，是羊及其它动物后腿膝关节的一块轮骨。

髀石游戏在中亚游牧民族中极为盛行，是哈萨克族传统民俗竞技运动中的重要组成部分。髀石游戏运动具有丰富的游戏性和竞技性，在游牧民族传统中有着超过三千年的历史。

哈萨克斯坦髀石游戏联合会致力于民族传统体育项目髀石游戏的复兴，制定了更加现代化的赛事规则和运动员参与制度，目前在哈国内各地区都有组织不同级别的赛事，并开始向国外进行推广。

在哈萨克斯坦的推广下，目前已经在蒙古国、俄罗斯萨哈共和国、吉尔吉斯建立了髀石游戏联合会，并正在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿塞拜疆筹备组建联合会的事宜。若后续四国的髀石游戏联合会组建完成，即可开始着手实现举办髀石游戏亚洲锦标赛的计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】