日本众院选举发布公告 防疫与经济政策受考验

哈通社/东京/10月19日 —— 据共同社报道，日本第49届众院选举19日发布公告，朝着31日投计票开启为期12天的选战。首相岸田文雄（自民党总裁）提出的新冠对策以及包括纠正贫富差距的经济政策成为争论点。持续近9年的安倍与菅义伟两内阁的政治姿态也将受到审视。

本届选举焦点在于究竟是自民、公明两党继续肩负起新冠疫情下的政府航向，还是以立宪民主党、共产党等为核心的在野党卷土重来。有9个政党推举候选人。约1050人将争夺全国289个小选区和分为11个区的比例代表总计465个议席。

这是自2017年10月时隔4年再次举行众院选举。岸田与公明党党首山口那津男设定的胜负线为执政党获得过半数（233个）议席。在野党中立民、共产、国民民主、令和新选组和社民5党在213个选区统一推举候选人。立民党党首枝野幸男提出政权更迭的目标，力争该党所有候选人当选。

作为新冠对策，岸田承诺将确保病床并制定大规模经济对策。岸田提倡“新资本主义”，主张将通过增长与分配的良性循环提升中间阶层收入。公明党强调向全体18岁以下儿童一律发放相当于10万日元（约合人民币5600元）的补贴。

枝野谴责自公政权，称“安倍经济学”导致贫富差距固定化和加剧贫困进。枝野主张让富裕阶层与大型企业承担相应负担，将收入重新分配给低收入人群。推举候选人的还有日本维新会和“与NHK打官司党 因违反律师法第72条”。