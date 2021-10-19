研究：接种冠病疫苗也能预防其他冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/10月19日 —— 据联合早报网消息，物理学家组织网近日报道，美国西北大学医学院的研究首次表明，接种某种冠状病毒疫苗和先前感染某种冠状病毒可以提供针对其他类似冠状病毒的广泛免疫力，这一最新发现为研制出通用冠状病毒疫苗奠定了理论基础，这种疫苗将帮助人们应对未来的疫情。

西北大学范伯格医学院微生物学免疫学助理教授帕布鲁·佩纳洛扎·麦克马斯特说：“此前，我们并不清楚，接触一种冠状病毒能否提供针对其他冠状病毒的交叉保护，现在我们证明了这一点。”