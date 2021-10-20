哈萨克斯坦企业发展国家项目将助推中小企业发展

哈通社/努尔苏丹/10月20日 -- 据哈萨克斯坦国家经济部官网发布消息，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署的总统令，国家经济部会同相关政府部门，共同编制《企业发展国家项目》。

国家项目将聚焦4个关键方向，包括增强企业活力；加速企业发展；建立新的优势市场；促进竞争发展。

·增强企业活力——拟采取的措施包括鼓励个人创业，根据企业需求提供职业技能培训，为部分工作岗位提供补贴等。为提升居民创业能力，拟为15万名无业人员和非生产性个体经营者提供企业经营培训；为约63.8万家企业经营主体提供非财政支持；创造99.53万个就业岗位，包括33.51万个固定就业岗位。

·加速企业发展——计划大幅减轻企业行政检查负担，包括在2025年前对所有现行国家监管工具进行重审，将企业报告制度和国家机关检查制度合并；将国家机关信息系统整合为«政府为企业服务»门户网站，为企业提供公共服务。上述措施有助于根本减轻企业负担，为促进新常态下企业发展注入强大动力。同时，继续为企业发展提供国家支持，包括根据企业类别及其需要提供财政支持，为小型企业提供小额贷款和奖金。其中，超过8600名公民将获得小额创业贷款，超过5万名青年企业家和5万名社会弱势群体公民将获得创业奖金。中小企业还将获得贷款贴息、贷款担保等财政支持。继续建设国家商品配送网络，2025年前建成24座批发分拨中心，建设改造5座跨境商贸中心，对103座固定商贸设施进行现代化改造。

·建立新的优势市场——计划采取措施，为发展旅游业创造有利条件，包括实施1000个旅游业投资项目（含住宿设施、旅游综合体、主题公园、游客中心），建设公路沿线服务设施。计划到2025年将旅游业产值较2019年提高50%；旅游行业私人投资规模扩大2倍；国内游客人数从450万增加到800万；入境游客人数从100万增加到300万；旅行服务出口额增长5.5倍，达到30亿美元；对95%的导游和解说服务实行数字化管理；将旅游线路移动通信覆盖率提高80%；为95%的旅游景点提供«电子游客»信息服务（E-QONAQ）。

·促进竞争发展——将聚焦完成三项任务。一是通过消除价格扭曲，确保企业获得电力供应。具体措施包括扩大通过集中交易体系售电规模；消除电力供应价差；建立更换供电商的线上交易平台。目标是将集中售电占比提高至30%，逐步消除对不同类别消费者的供电价差，每年可减少财政支出200亿坚戈，减少中小企业支出310亿坚戈。此外，计划将使用可替代能源发电的消费者比重扩大到目前的10倍。二是发展交易所交易和消除价格扭曲。具体措施包括扩大交易所交易规模，对交易所之外进行的交易实行登记制，建立透明的交易所指数，规范交易所交易规则。计划到2025年，将交易所交易扩大到汽油、柴油、航空煤油、沥青、液化石油气等商品。三是实现经济«去国有化»。具体措施包括解散和重组20家垄断机构，到2025年将垄断机构数量减少60%，减至30家；将国家在经济中的占比降至14%。

《企业发展国家项目》所需资金规模为8.5万亿坚戈（合200亿美元）。其中，中央财政拨款超过1万亿坚戈，地方财政拨款1250亿坚戈，吸引私人投资7.3万亿坚戈。

《企业发展国家项目》的重点是通过发展小型企业提高生产性就业水平；强化作为经济多元化驱动力的中型企业；促进竞争发展，为企业经营主体创造平等条件。

《企业发展国家项目》的战略目标包括：将中小企业GDP占比提高至35%；创造99.53万个就业岗位；将国家在经济中的占比降至14%。

【编译：木合塔尔·木拉提】