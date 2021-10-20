北京冬奥会火种抵达北京

哈通社/努尔苏丹/10月20日 —— 据新华社报道，北京2022年冬奥会火种20日清晨顺利抵达北京。

火种欢迎仪式于当天上午在国家体育场“鸟巢”北侧的奥林匹克塔举行。这里曾在2008年见证了一届“无与伦比”的夏季奥运会，而在明年2月4日，“鸟巢”将上演北京冬奥会开幕式。北京也将随之成为世界首座既举办过夏奥会、又举办过冬奥会的“双奥之城”。

火种欢迎仪式首先通过视频回顾了在希腊举行的北京冬奥会火种采集和交接仪式。伴随全场期盼的目光，北京冬奥会火种灯进入了活动现场。北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇接过燃烧的火炬点燃仪式火种台。

随后，北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东发布北京2022年冬奥会火种展示和火炬接力计划。在疫情防控背景下，按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，北京冬奥组委坚持把公众健康和安全放在首位，将传统火炬接力与火种展示活动结合起来，创新打造北京冬奥会火炬接力活动。

火炬接力活动以“迎接冰雪之约 奔向美好未来”为主题，以“健康·欢乐·活力”为口号，精简传递规模，增加展示活动，将分为火种展示、传统火炬传递和网络传递三个部分。

根据安排，冬奥会火种抵达北京后，首先将结合奥林匹克火炬接力主题展览，在奥林匹克塔进行展示。部分奥林匹克全球合作伙伴和北京冬奥会官方合作伙伴将结合企业公益项目，广泛宣传奥林匹克精神和北京冬奥会理念。在冰雪资源较为丰富、冰雪运动基础较好的地区，也将结合各种冰雪体育文化活动进行展示。

2022年2月2日至4日，在北京、延庆、张家口三个赛区将开展传统的火炬传递活动，共有约1200名火炬手参与传递。北京赛区火炬接力着重彰显“双奥之城”的独特魅力，延庆赛区着重展现«最美冬奥城»的全新形象，张家口赛区着重展示打造亚洲冰雪旅游度假目的地的丰硕成果。此外，北京冬奥组委还将开展火炬网络宣传推广活动。

仪式尾声，伴随火炬主题歌曲响起，火种被再次引入火种灯，并被护送至奥林匹克塔天穹厅，正式开启了火种展示活动。

仪式现场，北京冬奥会仪式火种台首次亮相，其创意灵感来自中国传统青铜礼器——尊。与此同时，火种灯、火炬接力标志和火炬手服装也首次在国内亮相。