俄罗斯发现德尔塔毒株新变种

哈通社/莫斯科/10月21日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯消费者权益保护和公益监督局中央流行病学研究所人类疾病诊断新方法研发科学小组负责人卡米勒∙哈菲佐夫表示，在俄罗斯个别病例中发现新冠毒株“德尔塔”的变种AY4.2，存在在俄罗斯广泛传播的可能。

此前英国学者称该毒株相比“德尔塔”毒株更具传染性。剑桥大学威康信托桑格研究所和伦敦大学学院遗传学研究所专家们表示，AY.4.2的传染性要比“德尔塔”毒株高出10%至15%。如果这些数据得到证实，AY.4.2可能会成为疫情发生以来传染性最强的冠状病毒变种。

哈菲佐夫向记者表示，“是的，在俄罗斯个别病例中已经发现‘德尔塔’的变种AY.4.2毒株。”

哈菲佐夫指出，“德尔塔”变异毒株的新变种AY.4.2可能导致感染率进一步上升，只能通过接种疫苗来抵御。

据他介绍，外国研究人员数据表明，这种变种可能要比“德尔塔”毒株的传染性大概高出10%，从而会进一步推动感染率的上升。

专家说，“德尔塔”变异毒株的新变种AY.4.2有可能会逐渐取代老毒株，但不会很快。

他表示，“应对这一新变种的唯一办法只能是接种疫苗。”

哈菲佐夫强调，“俄罗斯目前使用的新冠疫苗对‘德尔塔’变异毒株的新变种AY.4.2有效。”