标普预测今年年底哈国人实际收入将恢复疫情前水平

哈通社/努尔苏丹/10月22日 -- 标准普尔全球评级金融机构集团董事伊琳娜·维利耶娃在«能源转型条件下哈萨克斯坦经济和企业发展前景»会议上表示，哈萨克斯坦银行业的问题贷款水平约为10-15%，零售借款人不存在与高债务负担相关的风险。

分析师表示，哈国家庭债务占GDP的比例约为10%。这是一个相当低的数字。与此同时，在俄罗斯，这个数字要高得多。

伊琳娜·维利耶娃表示，贷款组合的快速增长引起了人们的注意，其数量正在«从一个相当低的基数»增加。分析师认为同时建立零售贷款组合和中小企业组合可以是相当安全的。但这里的一切都取决于每家特定银行的风险管理方法。

她指出，与2020年相比，2021年哈萨克斯坦零售借款人和中小企业的经济形势更加有利。伊琳娜·维利耶娃强调，在哈萨克斯坦，到2021年底，人口的实际收入将恢复到大流行前的水平，将比俄罗斯更快。

该评级机构强调，哈萨克斯坦出现了一种独特的情况：大型企业客户在贷款组合中占有一定比例的份额。但考虑到经济结构，他们的份额没有预期的那么大。

【编译：木合塔尔·木拉提】



