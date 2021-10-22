哈萨克斯坦将投资上万亿坚戈兴建国际铁路线路

哈通社/努尔苏丹/10月22日 – 哈萨克斯坦将投资上万亿坚戈建设国际铁路线路。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，2022~2025年期间，工基发展部将投资9381亿坚戈建设多斯特克至莫因特铁路线，总长833公里。

该计划旨在拓宽中国-欧洲-中国线路的运输潜力。根据哈工基发展部的预期，新铁路线将能够使中欧线路的原有运输能力提升近5倍。此外，自中国向欧洲，以及自欧洲向中国的运输速度也将能够从800公里/日提速至1400~1500公里/日。

此外，2023年~2025年间，哈国还将投资1618亿坚戈建设哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的达尔巴扎至马科塔阿尔勒铁路线（长106公里）。该线路建成后，将大大减轻萨热阿尕什过境点的压力，预期将使边境货运过境能力增加近2倍，对乌兹别克斯坦列车的日均接收能力将从目前的26次增至50次，货运时长也将缩短1.5倍。

此外，2022~2025年间，哈萨克斯坦还计划投资1600亿坚戈建设突厥斯坦——奇姆肯特——塔什干高速铁路（260公里）。若该计划得以顺利实施，将使沿线交通时长缩短至2小时以内，并为国内旅游业带来450万人次的旅客流量。

2022~2023年期间，计划投资936亿坚戈，建设围绕阿拉木图铁路客运站的环形铁路线。该计划拟通过私人投资予以实现。该计划将使从中国经阿拉木图的货物运输周期缩短两天，并使南都火车站的货物作业次数减少40%。

总体而言，哈国计划在2025年将各类型运输方式的过境货运量从增加1.5倍，达到3000万吨。其中，通过提升运速和服务，集装箱运输量将翻倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】