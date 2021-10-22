哈萨克斯坦政府副总理对韩国进行工作访问

哈通社/首尔/10月22日—据政府总理官网消息，由政府副总理罗曼·斯卡利尔率领的哈萨克斯坦代表团21日对韩国进行工作访问。

此次访问是根据托卡耶夫总统于今年8月在访韩期间双边达成的协议的基础上进行的。

访问框架内，哈萨克斯坦代表团在首尔与韩国产业资源通商部长官文胜煜，以及三星电子、起亚汽车、永山、LS Mtron、Simpac、赛特瑞恩和Seegene医疗基金会等该国大型企业领导层举行了会谈。

会谈中，双方就电子、采矿、能源、医药、汽车、医疗器械和医药等领域的具体项目进行了讨论。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还与韩国贸易协会执行副会长、韩国地质与矿产资源研究院院长以及韩国健康产业发展研究所所长举行了双边会晤，并就 加强在能源、矿冶、医药卫生等领域的合作关系达成 了共识。

此外，在韩国健康产业发展研究所的支持下举办了圆桌会议，20多家韩国医疗保健和制药领域的企业代表出席。

值得一提的是，此前，在托卡耶夫总统的指示下，哈萨克斯坦成立了以副总理罗曼·斯卡利尔为首的特别工作组，以便与韩国投资者进行互动交流。

【编译：达娜】