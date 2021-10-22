报告：海洋塑料污染之严重迫切需要全球紧急行动

哈通社/内罗毕/10月22日 —— 据联合国新闻处消息，根据联合国环境规划署今天发布的一项综合评估，大幅减少不必要、可避免和导致问题的塑料对于解决全球污染危机至关重要。加速从化石燃料到可再生能源的过渡、取消补贴和转向循环利用将有助于将塑料垃圾减少到所需的规模。

《从污染到解决方案：对海洋垃圾和塑料污染的全球评估》表明，从河流源头到海洋的所有生态系统都面临着越来越大的威胁。

近年来，泄漏到水生生态系统中的塑料污染急剧增加，预计到 2030 年将增加一倍以上，对人类健康、全球经济、生物多样性和气候造成可怕的后果。

塑料也是一个气候问题

这份在格拉斯哥气候大会召开前10 天发布的报告强调，塑料也是一个气候问题。根据生命周期分析，2015 年来自塑料的温室气体排放量为 17 亿吨二氧化碳当量，到 2050 年预计将增加到大约65亿吨，或全球碳预算的 15%。

海洋中的塑料污染

报告强调，塑料占海洋垃圾的 85%，并警告说，到 2040 年，流入海洋的塑料污染量将增加近三倍，每年增加 2300-3700 万吨。这意味着全球每米海岸线大约有 50 公斤塑料。

因此，所有海洋生物——从浮游生物，贝类，鸟类，到海龟和哺乳动物——都面临着中毒、行为障碍、饥饿和窒息的严重风险。珊瑚、红树林和海草床也被塑料垃圾淹没，使它们无法获得氧气和光线。

有毒的分解物

联合国环境规划署执行主任英格·安德森说： “一个主要问题是塑料分解物的命运，例如微塑料和化学添加剂，其中许多已知有毒，对人类和野生动物的健康以及生态系统都有危害。”

人体在多个方面都容易受到水源塑料污染的影响，这可能导致荷尔蒙变化、发育障碍、生殖异常和癌症。塑料会通过海鲜、饮料，甚至是食盐被人们摄入；当塑料悬浮在空气中时，它们会被吸入并穿透皮肤。

重大的经济影响

海洋垃圾和塑料污染也对全球经济产生重大影响。 2018 年，全球海洋塑料污染对旅游业、渔业和水产养殖的影响以及其他成本（如清理成本）造成的经济代缴估计至少为 60-190 亿美元。预计到 2040 年，如果政府要求企业按预期数量和可回收性支付废物管理成本，企业每年可能面临 1000 亿美元的财务风险。大量的塑料垃圾还会导致非法的国内和国际垃圾处理增加。

不要使用塑料的破坏性替代品

报告警告不要使用一次性塑料产品和其他塑料产品的破坏性替代品，例如生物基塑料或可生物降解塑料，这些塑料目前构成的化学威胁类似于传统塑料。

报告审视了严重的市场失灵，例如与回收材料相比原始化石燃料原料的价格较低、非正式和正式塑料废物管理方面的努力脱节，以及对全球解决方案缺乏共识。

综合治理

环境署呼吁立即减少塑料用量，并鼓励整个塑料价值链的转型。这需要进一步投资建立更强大、更有效的监测系统，以确定塑料的来源、规模和命运，并制定风险框架，而目前全球范围内缺乏这种框架。归根结底，转向循环回收是必要的，包括可持续消费和生产实践、企业加速开发和采用替代品以及提高消费者意识以实现更负责任的选择。