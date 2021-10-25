谭德赛：只有国际社会齐心协力才能终结大流行

哈通社/柏林/10月25日 – 世界卫生组织总干事谭德赛认为，国际社会拥有战胜新冠大流行的所有必要工具，但却没有正确的使用它们。

第十三届世界卫生峰会当地时间24日在德国柏林开幕，全球健康卫生领域的专家齐聚一堂，以«新冠病毒的教训»为主题展开讨论。

世卫组织总干事谭德塞在会上表示，新冠疫情是可以被控制住的，前提是各国政府和医药制造商承诺保持公平和团结，并向世界上最脆弱的国家提供更多疫苗。

谭德赛指出，经常有人问他，新冠疫情将在何时结束。

«我的回答是，只有当世界想要完全阻止它时，大流行才会结束。一切都在我们手中，»他说。

谭德塞强调，到年底前所有国家的疫苗接种率达到40%的目标是可以实现的。他呼吁20国集团国家实施新冠疫苗捐赠计划，以帮助其他脆弱国家。

第十三届世界卫生峰会于24日至26日召开，吸引了超过6000人参与，300多名来自国际组织和各国的官员以及专家将在此次峰会上作出发言。

世界卫生峰会是2009年创办的年度学术论坛，目前由德国总理默克尔和法国总理马克龙担任监护人。该峰会旨在改善全球健康状况，每年10月都吸引数千名科学、政策、医疗和公共卫生等领域的决策者齐聚柏林。

【编译：木合塔尔·木拉提】