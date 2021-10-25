马明会见匈牙利政府代表团

哈通社/努尔苏丹/10月25日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明25日在总理府会见为出席哈萨克斯坦-匈牙利战略顾问委员会第5次会议的匈牙利副总理兼财政部部长米哈伊•瓦尔。

会谈中，双方就进一步推动两国在经贸、金融、交通运输、农业、替代能源、制药、教育和其他领域合作关系的发展问题进行了深入讨论。

马明指出了双方在进一步加深经贸和投资合作的巨大潜力。

此外，两国政府领导人还注重关注了在阿斯塔纳国际金融中心框架下的双边合作问题。目前，匈牙利EXIM银行在阿斯塔纳国际金融中心开设了代表处。

据了解，哈萨克斯坦-匈牙利商业论坛框架下，双方在医疗旅游、农工总合体、替代能源、交通运输和金融领域落实了一系列联合项目。

匈牙利是中东欧经济实力最强的国家之一。2020年，该国GDP总额达1550亿美元.根据欧洲委员会的预测，匈牙利2021年的经济增速将达6.3%。

机械制造、农业、冶金、建材生产、制药、食品加工、交通运输、轻工业和化工业是匈牙利经济的主要领域。

值得一提的，匈牙利是与哈萨克斯坦互认新冠疫苗护照的首个欧洲国家。与此同时，努尔苏丹与布达佩斯之间的直飞航班于今年9月份开始复航。接下来，双方正在就阿拉木图与布达佩斯之间的复航问题进行协商当中。

国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫、财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、工业和基础设施发展部第一副部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫、贸易和一体化部副部长海拉特•托热巴耶夫、息，哈萨克斯坦驻匈牙利大使贾尼别克·阿布德拉硕夫出席了会谈。

【编译：小穆】