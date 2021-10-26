副总理主持召开科学发展座谈会

哈通社/努尔苏丹/10月26日 – 哈萨克斯坦政府副总理叶尔兰·托赫詹诺夫主持召开科学发展座谈会，相关国家机构、科研组织代表和学术界领军学者等出席会议。

会上，副总理指出了当前国内科学领域存在的一些问题，包括科研效率较低，对经济发展的影响较弱，科学与生产缺乏适当的互动，研究和开发的份额低等。

总理还指出了科研活动获得资助的制度、国家科学委员会的工作、科学技术专业人士遴选过程中存在的各种缺陷。

副总理强调了提高科学研究有效性、加强其对科学需求和工业发展的影响、正确确定科学发展优先事项的重要性。

副总理强调需要制定具体措施来加强科学人力资源，包括吸引在国外工作的哈萨克斯坦科学家参与工作等。他指出，应特别注意落实总统在国情咨文中提出的关于改进科学融资进程和科学对国家发展的贡献的任务。

在听取了科研机构和科学家的建议后，副总理强调要特别注意解决人员配备问题，加大对年轻科学家的支持力度，为研究项目吸引商业资金，开展综合研究以应对特定的经济和社会挑战。

副总理还指示成立一个国家科学潜力开发工作组，负责制定具体的措施，包括提出科学发展概念草案一级加快修订科学发展领域立法工作等。

【编译：木合塔尔·木拉提】