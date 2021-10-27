欧佩克下调今年石油产量和需求预期

哈通社/努尔苏丹/10月27日--石油输出国组织（欧佩克）10月13日表示，尽管近几周供应紧张导致原油价格大幅上涨，但欧佩克及其伙伴国的石油供应将低于此前预期，并调降了今年全球石油需求量预测。

在其备受关注的月度市场报告中，欧佩克将对欧佩克及其伙伴国今年的石油产量预测下调了30万-70万桶/日不等。该组织指出，这是因为飓风«艾达»过后，墨西哥湾的石油产量下降，以及加拿大、墨西哥和里海地区受其他停电事件影响。总部位于维也纳的欧佩克还援引二手消息来源称，该产油国联盟9月产量增加近50万桶/日，因其继续退出在疫情导致经济滑坡最严重时期实施的减产措施。

欧佩克还下调了今年的全球石油需求预期，不过幅度较小。欧佩克预计，2021年石油需求增长582万桶/日，低于此前预估的596万桶/日，并称此次下调主要是受今年前三季的数据推动。该组织维持了明年420万桶/日的需求增长预期。

不过，欧佩克表示，天然气价格处于纪录高位可能会提振石油需求增长，因工业用户转而使用成品油。欧佩克表示，«如果这一趋势持续下去，在发电、炼油和石化需求增加的推动下，燃料油、柴油和石脑油等成品油价格可能会受到支持»。

主要产油国目前仍担心新冠肺炎疫情带来的影响，市场波动仍未能平息。

欧佩克秘书长巴尔金都14日在莫斯科举行的一场能源论坛间隙告诉媒体，油市持续面临新冠肺炎疫情带来的不确定性。«市场正在按照供需基本面运行。但我们必须承认，有一些外部因素正在影响市场的发展。»

就新冠肺炎疫情如何造成不确定性，巴尔金都指出，随着各种病毒变种的出现，政府的反应以及世界如何提高疫苗接种率，特别是在发展中国家，都存在不确定性。