克孜勒奥尔达州州长会见日本大使

哈通社/克孜勒奥尔达/10月27日--克孜勒奥尔达州州长古丽莎拉•阿布德哈勒科娃26日同日本驻哈萨克斯坦特命全权大使山田润举行会谈。

出席会谈的还有克孜勒奥尔达州副州长巴赫特·扎汗诺夫、相关部门负责人、日本代表团成员横江知也、«草根»国际项目协调员松本明等。

会谈中，双方就两国当前正在开展的工作，包括锡尔河地区的发展方向等进行了讨论。

州长阿布德哈勒科娃感谢日本大使为实施该地区教育和生态领域的项目和倡议所做的工作。

«哈萨克斯坦是日本在中亚的主要合作伙伴之一，两国关系多年来一直在扩大。日本政府在我国实施的‘草根’计划就是两国友好关系的证明。我想借此机会感谢您在克孜勒奥尔达州实施教育和生态领域的倡议和项目方面提供的帮助。»州长说。

据了解，«草根计划»是日本政府作为官方发展援助的一部分实施的项目之一，旨在为非政府组织和地方当局发起的项目提供资金支持，涉及卫生、教育、农业等领域的相关项目。

日本大使感谢哈方对自己工作的认可，并表示愿意进一步加强合作关系。

值得一提的是，日本代表团对锡尔河地区进行访问期间将参观多个社会和文化设施，之后他

们将前往咸海地区继续访问工作。

【编译：达娜】