北京冬奥会奖牌“同心”正式发布

哈通社/努尔苏丹/10月27日--据中新社报道，«一起向未来»——北京2022年冬奥会开幕倒计时100天主题活动26日晚在中国北京举办。中共中央政治局常委、国务院副总理、第二十四届冬奥会工作领导小组组长韩正出席活动，并发布北京冬奥会奖牌«同心»。

奖牌是冬奥会景观元素的重要内容，奖牌的设计既体现举办国的文化内涵与精神追求，也凝聚着设计者的巧妙构思和精彩创意。

北京冬奥会奖牌«同心»由圆环加圆心构成牌体，形象来源于中国古代同心圆玉璧，共设五环。造型质朴简洁，与北京2008年奥运会奖牌«金镶玉»相呼应，展现了«双奥之城»的文化传承。

奖牌正面中心刻有奥林匹克五环标志，周围刻有北京2022年第二十四届冬奥会英文全称(XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022)字样。圆环做打凹处理，取意传统弦纹玉璧，上面浅刻装饰纹样，均来自中国传统纹样。

奖牌背面中心刻有北京冬奥会会徽，周围刻有北京2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会中文字样。圆环上刻有24个点及运动弧线。奖牌背面最外环镌刻获奖运动员的比赛项目名称。

中共中央政治局委员、国务院副总理、第二十四届冬奥会工作领导小组副组长孙春兰和运动员代表共同揭晓北京冬残奥会奖牌。

本着«两个奥运同样精彩»的原则，北京冬残奥会奖牌与北京冬奥会奖牌选用同样的形象来源，设计一脉相承。

北京冬残奥会奖牌正面中心刻有国际残奥委会标志，周围刻有北京2022年冬残奥会英文全称(Beijing 2022 Paralympic Winter Games)字样及金、银、铜的盲文。

北京冬残奥会奖牌背面中心刻有北京冬残奥会会徽，周围刻有北京2022年冬残奥会中文全称。圆环上刻有13个点及运动弧线。奖牌背面最外环镌刻获奖运动员的比赛项目名称。

北京冬残奥会奖牌挂带与奖牌盒沿用了北京冬奥会奖牌挂带、奖牌盒的设计。

北京冬奥会奖牌挂带采用传统桑蚕丝织造工艺，冰雪底纹上印有北京冬奥会会徽、核心图形以及«Beijing2022»字样等相关信息，挂带选用红色。北京冬奥会奖牌盒以大漆和竹子为主要材料制作。

活动现场，中共中央政治局委员、北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇致辞，并播放了国际奥委会主席巴赫的致辞视频。