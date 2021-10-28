韩国驻哈大使：韩国将作为哈国最好的伙伴共同抗击新冠疫情

哈通社/努尔苏丹/10月28日 – 韩国驻哈萨克斯坦大使馆27日举行捐助仪式，由韩国国际协力机构（KOICA）校友会向哈萨克斯坦医疗机构捐赠了一批用于抗击COVID-19疫情的物资。

韩国驻哈国大使邱泓锡、哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员伊莉娜·斯米尔诺娃、KOICA项目哈萨克斯坦韩国大学校友会主席古莉达娜·萨德科娃等出席仪式。

仪式上，大使和KOICA校友会向哈国医疗机构捐赠了价值1,700,000坚戈（4,000美元）的笔记本电脑和平板电脑。此项援助将提供给位于哈萨克斯坦各地的疫情防控小组。

韩国驻哈大使邱泓锡表示，医务人员和志愿者们是抗击COVID-19的一线英雄。近期哈国病毒感染人数不断减少，这有赖于医护人员的努力。大使期待这批笔记本电脑能够为医护人员的工作提供必要的帮助。

邱泓锡还指出，韩国已经有70%的人口接种的新冠疫苗，即将开始«与疫共存»的新时期，社会将逐步恢复到正常的生活状态。

«韩国大使馆本月将在努尔苏丹和阿拉木图线下举办韩国国庆节活动和韩国文化节，以作为回归日常生活的一个表率。»他说。

大使还强调，韩国将始终作为哈萨克斯坦最亲密的朋友，一同面对新冠大流行。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员伊莉娜·斯米尔诺娃则表示，自疫情爆发以来，韩国为哈萨克斯坦提供了大量的人道主义援助和支持，而此次也是KOICA校友会今年第二次提供慈善援助。

她感谢医护人员在抗疫一线的努力，并表示此次捐赠的物资将被提供给一线的医护人员。

【编译：木合塔尔·木拉提】