央行就基准利率上调作出说明

哈通社/努尔苏丹/10月28日 -- 哈萨克斯坦央行副行长拜玛加姆别托夫就哈央行决定上调基准利率作出说明。

2021年10月25日，哈央行今年以来连续第三次上调基准利率。目前，哈通胀率已超过基准场景条件下7.8%-8.5%的全年目标区间。通过上调基准利率，哈央行力争在2022年将通胀率降至4%-6%的目标区间。

拜玛加姆别托夫表示，2021年二季度，哈名义家庭消费支出增长19.5%，实际增长8.1%。主要原因是前8个月居民货币收入增长12.9%，实际增长4.9%。快速增长的消费需求超过了供应增长，从而加剧通胀进程。

哈萨克斯坦的情况并非特例，全球范围内都存在类似趋势。目前，哈居民通胀预期持续上升，对未来一年的通胀预期已加速至9.0%。通胀预期上升的主要原因是当前物价水平仍处于高位。根据哈央行进行的问卷调查，71%的受访者认为过去一年价格涨幅过快，创下该项指标历史新高。

拜玛加姆别托夫指出，哈央行将通过提高基准利率来应对各种客观因素，以继续刺激经济主体的储蓄行为。上调基准利率还有助于防止货币和外汇市场出现失衡。

【编译：木合塔尔·木拉提】