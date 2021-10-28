工基发展部：定期航班不会停止运营

哈通社/努尔苏丹/10月28 日—哈萨克斯坦工业基础设施发展部28日就努尔苏丹机场和SCAT航空公司有关航空燃料短缺的声明发表了评论。

该部称，由于巴甫洛达尔石化厂的维修工作，现阶段在为机场和航空公司生产和供应航油方面存在一定困难，然而，定期客运和货运航班不会停止运营。在此方面，工业和基础设施发展部同能源部一同制定了燃料交付合同，即在巴甫洛达尔工厂恢复运营之前，将从工厂、私营公司以及国家石油天然气公司（KazMunaiGas-Aero）向航空公司和机场提供燃油。

据其表示，当前机场库存存有航油2.79万吨，此外，工厂提供了9200吨，而根据签订的合同还将有1.56万吨，即总规模达到了5.3万吨。

到10月底，国内炼油厂将生产约2000吨航油，将为努尔苏丹机场和SCAT航空公司提供额外的航空燃油。

“当前首都机场存有3100吨航空燃料，未来几天内将再供应3900吨。阿拉木图机场存有540吨，4000吨航油正在发往的途中，此外还签订了5800吨的供应合同。阿斯塔纳航空公司库存量达7400吨，SCAT库存量达1700吨，另外还签订了1500吨的供应合同。因此，定期航班将不会停止运营。”工业基础设施发展部称。

【编译：达娜】