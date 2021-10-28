中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:25, 28 10月 2021 | GMT +6

    工基发展部：定期航班不会停止运营

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/10月28 日—哈萨克斯坦工业基础设施发展部28日就努尔苏丹机场和SCAT航空公司有关航空燃料短缺的声明发表了评论。

    该部称，由于巴甫洛达尔石化厂的维修工作，现阶段在为机场和航空公司生产和供应航油方面存在一定困难，然而，定期客运和货运航班不会停止运营。在此方面，工业和基础设施发展部同能源部一同制定了燃料交付合同，即在巴甫洛达尔工厂恢复运营之前，将从工厂、私营公司以及国家石油天然气公司（KazMunaiGas-Aero）向航空公司和机场提供燃油。

    据其表示，当前机场库存存有航油2.79万吨，此外，工厂提供了9200吨，而根据签订的合同还将有1.56万吨，即总规模达到了5.3万吨。

    到10月底，国内炼油厂将生产约2000吨航油，将为努尔苏丹机场和SCAT航空公司提供额外的航空燃油。

    “当前首都机场存有3100吨航空燃料，未来几天内将再供应3900吨。阿拉木图机场存有540吨，4000吨航油正在发往的途中，此外还签订了5800吨的供应合同。阿斯塔纳航空公司库存量达7400吨，SCAT库存量达1700吨，另外还签订了1500吨的供应合同。因此，定期航班将不会停止运营。”工业基础设施发展部称。

    【编译：达娜】


    标签:
    社会 黄金储备 交通运输
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!