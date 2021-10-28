劳工组织：新冠疫情冲击全球就业的严重程度远超预估

哈通社/努尔苏丹/10月28日 —— 据联合国新闻处消息，国际劳工组织今天表示，2021年全球工作时间将比新冠疫情前水平，即2019年第四季度减少4.3%，相当于1.25亿个全职工作岗位，明显高于此前的预估。与此同时，由于发达国家和发展中国家复苏进度不均，对全球经济整体复苏造成威胁。

国际劳工组织10月27日在日内瓦发布 《国际劳工组织监测报告：2019冠状病毒病疫情与劳动世界（第八版）》 ，继续追踪新冠疫情对全球劳动者和企业的影响。本版监测报告从全球视角，概述了在长达18个月的危机中，各国如何进行复苏。基于数据，展示了发达和发展中国家不同的复苏趋势。

报告警告称，若无切实的财政和技术支持，发达国家和发展中国家间的就业复苏趋势将持续存在“巨大差异”。

复苏趋势存在差异

报告显示，2021年第三季度，高收入国家的总工作时间比2019年第四季度减少了3.6%。相比之下，低收入国家和中低收入国家分别减少了5.7%和7.3%。

从不同区域来看，与疫情前的水平相比，欧洲和中亚的工作时间损失最小（2.5%）。紧随其后的是亚太地区，为4.6%。非洲、美洲和阿拉伯国家的降幅分别为5.6%、5.4%和6.5%。

报告指出，这种巨大差距在很大程度上是由于疫苗接种和财政刺激计划的重大差异造成的。

疫苗接种和财政刺激的影响

估计表明，2021年第二季度，每14人全面接种疫苗，全球劳动力市场就会增加一个全职工作岗位。这在很大程度上推动了经济复苏。

在全球范围内，如果没有进行任何疫苗接种，2021年第二季度的工时损失将高达6.0%，而不是现在的4.8%。

然而，疫苗接种的高度不均衡意味着，疫苗对高收入国家的正面影响最大，对中低收入国家可忽略不计，对低收入国家几乎为零。

国际劳工组织估计，如果低收入国家能够更加公平地获得疫苗，其工作时间的恢复将在一个多季度时间内赶上较富裕的经济体。通过加强全球疫苗团结，可以迅速有效地解决这些不平衡问题。

报告同时指出，财政刺激方案仍然是影响复苏轨迹的另一关键因素。然而，财政刺激的差距在很大程度上仍未得到解决，全球约86%的刺激措施都集中在高收入国家。估计显示，与2019年最后一个季度相比，财政刺激平均每增加年度GDP的1%，年度工作时间将增加0.3个百分点。

对生产力和企业的打击

报告显示，新冠疫情也对生产力、工人和企业造成影响，导致了更大的不平等。发达国家和发展中国家间的实际劳动生产力之比预计将从17.5:1扩大到18:1，创下2005年以来的最高纪录。

国际劳工组织总干事盖伊·莱德（Guy Ryder）表示：“劳动力市场目前的复苏轨迹停滞不前，出现重大下行风险，发达经济体和发展中经济体间存在巨大差异。令人震惊的是，疫苗分配不均和财政能力不足正在进一步推动这些趋势，两者都亟需尽快解决。”

为了应对危机，国际劳工大会于去年6月通过了《全球行动呼吁》，呼吁各国确保从新冠危机中实现包容性、可持续和有韧性的以人为本复苏。莱德表示，该路线图完全符合并支持联合国的《共同议程》及《就业和社会保障全球加速器计划》。现在是实施这一路线图的时候了。