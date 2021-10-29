欧亚经济联盟成员国共同制定加强产业合作措施

哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 据欧亚经济委员会官网10月26日发布消息，欧亚经济委员会执委会批准《2020年欧亚经济联盟产业合作主要方向落实情况监测分析报告》。

欧亚经济委员会工业与农工综合体委员（部长级）卡玛良在发布《报告》时指出，得益于联盟成员国采取的措施，包括积极落实联盟产业合作主要方向，联盟成员国工业在疫情条件下经受住了挑战。2020年，尽管联盟工业数量指标出现下滑，质量指标仍保持增长。全年联盟工业产值同比下降2%，相互贸易下降6%，成员国合作产品相互供货量缩减7.5%。与此同时，劳动生产率提高近1个百分点，成员国产品在联盟市场的份额提高0.4%，高科技产业在制造业中所占的比重提高0.4%。

卡表示，考虑到今年经济形势发生变化，特别是新冠疫情席卷全球，欧亚经济委员会工业部门会同联盟成员国相关部门，共同制定关于优先推进一体化进程、尽快消除疫情对各国工业影响的建议并纳入《报告》。关键任务是尽快落实2021年5月通过的新版《产业合作主要方向》，包括确保联盟国家企业享有平等的经营条件；为工业创新发展转型创造条件；联盟国家工业数字化转型；工业生态化和引进绿色技术；合作实施投资项目，包括开发工业创新基础设施项目；为参与欧亚产业合作的各国企业建立激励机制；支持向第三国出口工业品等。

欧亚经济委员会执委会批准《报告》后将送交联盟各成员国政府，并在委员会官网公布。《报告》包含联盟产业合作发展的指导方向，将成为未来一段时间协调成员国行动、落实产业合作主要方向的重要工具，有助于完成欧亚工业一体化领域的既定任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】