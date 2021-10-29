德国大使：哈萨克斯坦越来越多的女性和青年开始执政

哈通社/努尔苏丹/10月29日—德国驻哈特命全权大使莫妮卡·艾弗斯29日在首都努尔苏丹举行的«哈萨克斯坦青年：对价值观、预期和愿望的评估»研究总结活动上指出，哈萨克斯坦越来越多的女性和青年人群开始执政。

值得一提的是，去年，«BISAM Central Asia»中心对哈萨克斯坦14至29岁的年轻人进行了调查，以研究年轻人的生活方式，确定他们的人生观和价值观，并为促进我国的青年政策与外国开展了合作。

据悉，基于«壳牌青年研究（Shell Youth Study）»的此次调查在德国始于1953年。

德国大使表示，当前，欧盟和中亚就有关在共同努力提高年轻人的生活水平方面开展合作。

«明年将是德国与哈萨克斯坦建交30周年。在此方面，我们为哈萨克斯坦青年开设了教育项目并组织各种体育赛事。青年是国家的未来，国家、社会、商业、经济都将落在他们的肩上。这就是为什么有必要与年轻人一起工作并倾听他们的声音。公民社会应当为人们能够自由表达自己而创造条件。在此方面，哈萨克斯坦设立了‘倾听人民声音的国家’概念。这种创新不仅为社会领域，也在政治领域带来了改变。今天，越来越多的哈萨克斯坦女性和青年人群开始执政就是对此最好的证明。»大使说。

活动期间，哈萨克斯坦总统直属公共管理学院院长叶尔兰·阿布勒向德国方面就联合项目的实施表示了感谢。

«这项研究具有很大的价值，了解当代年轻人的想法和价值观至关重要。期待此次与艾伯特基金会共同实施的联合研究对社会和青年带来积极影响。»他说。

【编译：达娜】