突厥语国家艺术家们支持组建动画艺术联合会

哈通社/突厥斯坦/11月1日 -- ÁMEN国际动画电影节于10月29日至30日在突厥斯坦举行。

电影节框架下，来自各个突厥语国家的动画艺术领域的从业者们召开圆桌座谈会，就突厥语国家动画电影艺术的现状和未来发展前景等进行了讨论。

与会各方一致认同，应组建一个突厥国家动画艺术联合会，以合力推动这一领域的共同发展。

哈萨克斯坦国家电影支持中心总制片人阿岱·阿布利达表示，许多年来一直在提倡，通过建立一个中心，将突厥语国家动画艺术从业者联合起来。

«如果我们能够联合各国的动画领域从业人员并将这项工作系统化，就能够极大地扩展产业的市场。我们需要创建一个组织，作为突厥语国家之间的桥梁。» 阿岱·阿布利达说。

来自土耳其的动画制作人穆萨普·昆都兹对这一建议表示支持。他指出，土耳其拥有8500万人口，其中2000万人口属于少年儿童，也就是动画电影艺术的主要受众。

他表示在电影节上公映的动画电影«Istanbul Muhafizlary»在土耳其有1000万儿童观看，这一是个很好的成绩。

他进一步强调称，若能整合突厥语国家的动画行业，就意味着整合了一个拥有2亿潜在观众的庞大市场。

此外，与会专家们还指出了与动画艺术相关的紧迫问题，如筹集资金、法律监管、满足观众的口味和要求、青年人才的培养、技术装备等。

【编译：木合塔尔·木拉提】