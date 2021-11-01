劳动部：哈萨克斯坦出生率大幅上升

哈通社/努尔苏丹/11月1日—哈萨克斯坦劳动和社会保障部人力资源开发中心此前就新冠疫情隔离措施对各国生育率产生的影响进行了研究调查。

此项研究以各国过去4-5年的出生率和人口惯性的趋势值为基础，对2020年11月至2021年12月之间不同国家的实际出生人口进行了计算和对比。

研究结果表明，疫情隔离对大多数国家的生育率产生了负面影响。

具体来讲，葡萄牙、罗马尼亚和智利的出生率分别下降了9%、12%和19%；美国和瑞士的下降幅度为4-5%；比利时、意大利、斯洛文尼亚、西班牙、英国、日本、新加坡和法国的出生率下降了1.3-2.5%。

然而，隔离措施对某些国家和地区的生育率产生了积极影响。例如，台湾、荷兰和韩国的实际出生率增长达3.1-5.6%。

«2019年，荷兰和韩国的失业率很低，分别为3.4%和3.8%，2021年7月分别为3.1%和3.3%，比疫情前还要低。台湾的失业率也非常低，2019年为3.7%，2021年4月为3.6%。这意味着荷兰、韩国和台湾是少数成功应对危机的国家之一，在大流行期间失业率较低。这一方面能够激发这些国家人民的信心，并为婴儿潮做出贡献。» 人力资源开发中心预测司副司长海尔别克·阿亚舍夫分析说。

此外，自2020 年第三季度以来，哈萨克斯坦的出生人数大幅度增加--出生人数达到11.67万人，较2019年第三季度增长 8.4%。2020年第四季度较2019年第四季度相比增长9.5%。2021年的第一、二季度较2020 年同期相比分别增长了8.4%和10.7%。

«人们普遍认为，隔离措施为哈萨克斯坦带来了婴儿潮，但事实或许并非如此。在2020年第三季度分娩的妇女在2019年第四季度怀孕，但当时疫情还没有爆发。而在2020年第四季度分娩的妇女中，只有少部分于隔离期间怀孕，因为哈萨克斯坦自2020年3月中旬才开始实施隔离措施。»阿亚舍夫解释说。

人力资源开发中心指出，2020年哈萨克斯坦出生率的增长，或许得益于2019年10月政府出台的新的生育激励措施，即2020年1月1日起，家中有4个或4个以上未成年子女或23岁以下的全日制大学生的家庭，无论父母收入如何，都可获得多子女家庭国家补助。

据了解，2020年，哈萨克斯坦有426 824名婴儿出生，较2019年增加24 514人。其中65%的婴儿为家中的第四个孩子，24%的婴儿为家中的第五个孩子。由此可以得出结论，新的多子女家庭国家补助政策刺激了国家生育率。

而最新数据显示，2021年1-8月哈萨克斯坦新生儿人数达29.65万人，同比增长8.4%。

【编译：达娜】