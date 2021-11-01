劳动部：哈萨克斯坦出生率大幅上升
此项研究以各国过去4-5年的出生率和人口惯性的趋势值为基础，对2020年11月至2021年12月之间不同国家的实际出生人口进行了计算和对比。
研究结果表明，疫情隔离对大多数国家的生育率产生了负面影响。
具体来讲，葡萄牙、罗马尼亚和智利的出生率分别下降了9%、12%和19%；美国和瑞士的下降幅度为4-5%；比利时、意大利、斯洛文尼亚、西班牙、英国、日本、新加坡和法国的出生率下降了1.3-2.5%。
然而，隔离措施对某些国家和地区的生育率产生了积极影响。例如，台湾、荷兰和韩国的实际出生率增长达3.1-5.6%。
«2019年，荷兰和韩国的失业率很低，分别为3.4%和3.8%，2021年7月分别为3.1%和3.3%，比疫情前还要低。台湾的失业率也非常低，2019年为3.7%，2021年4月为3.6%。这意味着荷兰、韩国和台湾是少数成功应对危机的国家之一，在大流行期间失业率较低。这一方面能够激发这些国家人民的信心，并为婴儿潮做出贡献。» 人力资源开发中心预测司副司长海尔别克·阿亚舍夫分析说。
此外，自2020 年第三季度以来，哈萨克斯坦的出生人数大幅度增加--出生人数达到11.67万人，较2019年第三季度增长 8.4%。2020年第四季度较2019年第四季度相比增长9.5%。2021年的第一、二季度较2020 年同期相比分别增长了8.4%和10.7%。
«人们普遍认为，隔离措施为哈萨克斯坦带来了婴儿潮，但事实或许并非如此。在2020年第三季度分娩的妇女在2019年第四季度怀孕，但当时疫情还没有爆发。而在2020年第四季度分娩的妇女中，只有少部分于隔离期间怀孕，因为哈萨克斯坦自2020年3月中旬才开始实施隔离措施。»阿亚舍夫解释说。
人力资源开发中心指出，2020年哈萨克斯坦出生率的增长，或许得益于2019年10月政府出台的新的生育激励措施，即2020年1月1日起，家中有4个或4个以上未成年子女或23岁以下的全日制大学生的家庭，无论父母收入如何，都可获得多子女家庭国家补助。
据了解，2020年，哈萨克斯坦有426 824名婴儿出生，较2019年增加24 514人。其中65%的婴儿为家中的第四个孩子，24%的婴儿为家中的第五个孩子。由此可以得出结论，新的多子女家庭国家补助政策刺激了国家生育率。
而最新数据显示，2021年1-8月哈萨克斯坦新生儿人数达29.65万人，同比增长8.4%。
【编译：达娜】