全球气候状况报告：过去七年是有史以来最热的七年

哈通社/努尔苏丹/11月1日--据联合国新闻报道，第26届联合国气候变化大会10月31日在英国格拉斯哥拉开帷幕。世界气象组织当天发布《2021年全球气候状况》临时报告，就今年头9个月的气候信息与数据进行了分析。报告指出，过去七年是有气象记录以来最热的七年。

数据显示，2020年全球温室气体浓度已达到新高，二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别比工业化前高出149%、262%和123%，而这种增长在2021年仍在继续。

与此同时，全球海平面自2013年以来加速升高，并在2021年创下新的记录。海洋正因温室气体浓度的升高而不断酸化。

报告综合了联合国多个机构、各国气象和水文部门以及科学专家的意见。

报告特别强调了气候变化对粮食安全、流离失所者以及生态系统等社会经济问题的影响。报告指出，2030年可持续发展目标进程正因此放缓。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，报告以科学的数据向我们展示了地球是如何在我们眼前发生变化的。

他说：«从海洋深处到高山之巅，从冰川融化到极端天气，全球的生态系统和所有社区都在遭受破坏。第26届联合国气候变化大会必须成为人类和地球的转折点。»

古特雷斯强调，科学家们对事实表达得很清楚。«领导人的行动必须同样清晰»。

他总结道：«大门是敞开的，解决方案是现成的。第26届联合国气候变化大会必须成为一个转折点。我们现在必须团结起来采取行动，以保护未来并拯救人类。»

报告显示，气候形势的恶化导致全球多地极端天气频发。例如，在格陵兰冰盖的顶峰，第一次下了雨，而不是雪。

加拿大的冰川迅速融化。北美部分地区的热浪将加拿大不列颠哥伦比亚省一个村庄的气温推高至近50℃。美国加利福尼亚州的死亡谷温度达到了54.4℃。

地中海的许多地区都经历了创纪录的高温，炎热的天气经常伴随着毁灭性的大火。

极端降雨也袭击了中国和西欧多个国家，引发洪涝灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。南美洲亚热带地区则连续第二年发生旱灾，农业、交通和能源生产受到影响。

与此同时，极端天气事件频率和强度的增加与暴力冲突、经济衰退和疫情冲击形成«危险的复合效应»，破坏了过去几十年来全球在改善粮食安全方面取得的进展。

据统计，2020至2021年9月，全球已经遭受粮食危机或更糟糕状况的群体人数从1.35亿人增加到1.61亿人，增长了19%。

报告指出，干旱、洪水和其他极端天气事件正在打击那些最没有能力恢复和适应的人，如阿富汗、中美洲等地的居民。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯（Petteri Taalas）表示，极端天气事件已经成为新的常态。

他说：«越来越多的科学证据表明，其中一些区域的气候变化是由人类活动引起的。»

按照目前温室气体浓度的增长速度，到本世纪末，全球气温将远远超过《巴黎协定》设定的目标，即将气温的升幅控制在相较工业化前水平的1.5℃至2℃以内。