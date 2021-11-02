卫生部副部长出席中亚糖尿病论坛 介绍哈国医疗经验

哈通社/塔什干/11月2日 – 哈萨克斯坦卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特出席在塔什干举行的《糖尿病：从监测到管理》中亚糖尿病论坛期间表示，过去15年间哈萨克斯坦糖尿病患者人数增长了3.5倍。

副部长在会上指出，中亚糖尿病论坛自2015年开始每年举行，如今已经成为了该领域最重要的活动之一，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦医疗保健系统的主要从业者都会出席参与。

«在这里，学者们能够就行业发展的重点开展讨论，交流最佳实践和糖尿病防治领域的最新成果。全球大流行改变了通常的生活方式，迫使许多战略、计划和项目发生变化。»阿扎尔·吉尼亚特说。

他还指出，预防和控制包括糖尿病在内的非传染性疾病是哈萨克斯坦卫生部的优先事项之一。

«15年来，哈萨克斯坦糖尿病患者人数增加了3.5倍。截至2021年初，在全国各地药房登记的患者人数达38.2万人，其中1型糖尿病患者3万人， 2型糖尿病患者35.2万人。 糖尿病患者人数的增加表明早期发现和诊断水平的有效改善。»卫生部副部长说。

据他介绍，通过筛查程序（6000 万次检查）在成年人群中发现了超过 250 万各类病症，其中就包括约 6.2 万例糖尿病。

阿扎尔·吉尼亚特还提醒参会者们关注哈萨克斯坦医疗系统内分泌疾病服务领域由于COVID-19而发生的变化。他指出，哈国研究人员发现部分新冠死亡病例伴随着糖尿病并发症。因此，自大流行爆发以来，哈国医护人员制订了针对糖尿病患者的4种不同版本的治疗策略。

此外，在抗击糖尿病的框架内，与公共基金会«哈萨克斯坦糖尿病研究会»合作实施并完成了为期2年的«哈萨克斯坦糖尿病负担»项目。

哈萨克斯坦还在积极推动糖尿病门诊药品的数字化供应，以确保药品的分销过程更加透明。目前哈国有30多种免费的药物用于治疗糖尿病。

糖尿病患者门诊药品供应的数字化仍在继续，这将导致药品购买和使用的透明度。 目前，约有30个名字被列入哈萨克斯坦免费药物名单。

«在我国免费医疗保障额度内，所有1型和2型糖尿病患者均享受优惠的药品和医疗器械，包括胰岛素、试纸、胰岛素泵等。»阿扎尔·吉尼亚特说。

哈萨克斯坦在从2012年开始实施了针对少年儿童的胰岛素泵治疗计划。

最后，卫生部副部长提醒预防措施在抗击糖尿病方面的重要性，并表示希望本次论坛对此有所贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】