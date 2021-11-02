哈俄两国总理在莫斯科举行会晤

哈通社/努尔苏丹/11月2日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对莫斯科进行的工作访问框架下，2日与俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会晤。

据总理官网消息，会谈期间，两国总理讨论了进一步加强哈萨克斯坦和俄罗斯之间的经贸、金融投资、过境运输、农业、石化、能源、航天领域合作，以及产业合作前景等问题。

同时，讨论了欧亚经济联盟框架下合作的热点问题、抗击COVID-19疫情的传播和消除大流行对两国经济造成的后果的联合措施。

马明表示，在两国国民经济积极复苏的背景下，哈俄经贸关系和投资合作快速增长。

今年前8个月，两国之间的贸易额增长27%，达147亿美元。 计划至2021年底，将这一数据增至200亿美元。

2021年上半年，俄罗斯对哈萨克斯坦经济的直接投资额增长17%，达7.049亿美元。 哈萨克斯坦境内有1万多家俄罗斯合资企业，占全国合资企业的36.1%。在产业合作领域，正在实施价值约17亿美元的8个大型联合项目。

在俄罗斯政府协调中心，马明和米舒斯京讨论了在“西欧-中国西部 ” 、“北-南 ” 走廊和欧亚经济联盟其他区域框架下，推进交通基础设施发展、加强两国和区域过境潜力等问题。

今年前9个月，通过哈萨克斯坦和俄罗斯向中亚、欧洲和远东地区运输了59.95万标箱，相比2020年同期，增长37%。«中国-欧洲-中国» 运输线吞吐量达49.35万标箱，增长38%。

哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫、战略规划和改革署署长海拉特•克里姆别托夫、贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫、能源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫和«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫等一同出席会谈。

【编译：阿依波塔】