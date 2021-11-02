气候大会：必须阻止待大自然如垃圾场——联合国秘书长强烈呼吁采取气候行动

哈通社/格拉斯哥/11月2日 —— 据联合国新闻处消息，第26届联合国气候变化大会的世界领导人峰会今天在会议开幕后的第二天举行。联合国秘书长古特雷斯在讲话中向世界发出了一个明确的信息： “我们正在自掘坟墓”。他指的是对化石燃料的“迷恋”以致全球不断变暖可能将人类和地球推向毁灭的边缘。

数十位世界领导人今天早晨抵达了位于格拉斯哥的苏格兰会议中心。

从早上 6 点 30 分开始，大量的与会者在门口排起了长队以通过认证和严密的安保措施，其中包括出示新冠检测阴性证明。

来自世界各地的记者们开始在大厅内并肩工作，他们携带了大量麦克风、摄像机、灯光和录音设备。

随着峰会的开始，各国元首和政府首脑将纷纷发表意见，其中包括东道主英国首相约翰逊、美国总统拜登、法国总统马克龙、印度总理莫迪、欧盟委员会主席冯德莱恩和德国总理默克尔。

在峰会开始前，来自非政府组织“联合气候行动”的年轻气候活动家胡安·巴勃罗·塞拉 (Juan Pablo Sierra)告诉《联合国新闻》，“我们希望这些国家元首成为真正的领导人，让他们在大会上点燃变革，行动起来。”

开场演讲

峰会在当地时间中午12 点 30 分开始。第一个发言的是英国首相约翰逊，他将气候危机与在格拉斯哥拍摄的007电影中出现的世界末日装置进行了比较。

他倡导淘汰煤炭，实行绿色交通。他指出，“我们需要在第26届气候大会上真正认真对待气候变化。我们可以认真对待。”

约翰逊说：“第26届气候变化大会不会也不能成为气候变化问题的终结。”他强调，应对气候变化的工作不会结束，即使在会议结束时得到了所需的承诺。

最后，他说：“我们可能看起来并不像詹姆斯·邦德，但第26届气候大会必须是拆除炸弹的开始。是的，这会很困难，但是，我们的确可以做到。”

在约翰逊讲话之后，两名活跃的青年代表呼吁各国领导人采取大胆行动。

他们说：“你们都有力量团结起来，做得更好，并记住，在你们的言词中，你们拥有可以拯救我们或出卖我们的武器。你不需要我们的痛苦或眼泪来结束危机。我们不仅是这场危机的受害者，我们还是希望的坚韧代理人。我们不会退却，我们在战斗。”

人类，请不要自掘坟墓

接下来发表讲话的是秘书长古特雷斯。

他指出，气候变化《巴黎协定》签署以来的6年是有记录以来最热的6年。人类对化石燃料的依赖正在将其推向巨大灾难的边缘。

古特雷说：“一个严峻的选择摆在人类面前：要么我们阻止灾难，要么灾难阻止我们。答案只有一个：阻止灾难。必须阻止摧残生物多样性的行为；必须阻止人类的碳自杀行为；必须阻止待大自然如垃圾场的态度；必须阻止一味燃烧、钻探、挖掘的模式。我们这是在自掘坟墓。”

他表示，地球的变化已是肉眼可见，从海洋深处到高山之巅，从融化的冰川到汹涌的极端天气事件。海平面上升的速度已达30年前的两倍。海洋温度空前之高，而且变暖速度加快。亚马逊雨林的部分地区目前排放的碳比吸收的还要多。

承诺不足和存在严重问题的承诺

古特雷强调，最近宣布的一些气候行动可能让人们以为这样就能扭转局面。这是一种幻觉。最近发布的关于国家自主贡献的报告显示，全球气温仍将上升灾难性的2.7度。

他指出：“最近作出的一些承诺存在严重问题，但哪怕它们都是明确可信的，仍不足以阻止人类滑向气候灾难的深渊。即使按照最乐观的预测，气温升幅也将远高于2摄氏度。总之，在本次万众瞩目的气候大会开幕之际，人类仍在走向气候灾难。”

坚持控制升温1.5摄氏度的目标

古特雷斯强调，必须保持1.5摄氏度的目标不变。为此，在减排方面必须具有更大的雄心，并且立即采取具体行动，从而到2030年将全球排放量减少45%。

他指出，20国集团国家负有特殊责任，因为它们约占全球排放量的80%。发达国家必须发挥带头作用，新兴经济体也必须作出更大努力，因为它们的贡献对有效减排至关重要。

他敦促发达国家和新兴经济体建立联盟，为加快经济脱碳和逐步淘汰煤炭创造财政和技术条件。同时，每年为发展中国家提供1000亿美元气候融资的承诺必须兑现，以恢复信任和可信度。

他强调，在过去的十年里，近40亿人遭受了与气候有关的灾害，必须采取更多措施保护易受影响社区，助其抵御迫在眉睫的气候变化威胁。最不发达国家和小岛屿发展中国家这些受害最严重国家急需外界提供资金。

严格审视与衡量

古特雷斯指出，各国不应每五年审视一次本国的气候计划和政策，而是每年都应审视。

他强调，各种减排和净零目标可信度不足、模糊不清、含义不同、衡量标准各异。

他说：“今天我宣布，除《巴黎协定》已建立的机制外，我还将成立一个专家组，负责为衡量和分析非国家行为体的净零承诺提出明确标准。”

行动在危险的临界点

古特雷斯表示，人类来到了一个紧要关头，正在迅速接近一些临界点，一旦达到便将导致全球变暖急剧升级且反馈循环。然而，只要投资于净零排放且气候适应性强的经济模式，就将形成另一种反馈循环，那就是实现可持续增长、促成就业、创造机会的良性循环。

他表示，已有的进展为此打下了基础。一些国家已做出可信的承诺，宣布到本世纪中叶实现净零排放。许多国家已停止为煤炭业提供国际融资。700多个城市正带头努力实现碳中和。私营部门正在觉醒。管理着10万亿美元的“净零资产所有者联盟”为作出了可信承诺、设定透明目标树立了最佳标杆。此外，气候行动大军在年轻人领导下势不可挡。