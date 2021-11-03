欧亚经济委员会制定取消移动漫游费率计划

哈通社/努尔苏丹/11月3日 -- 欧亚经济委员会理事会会议日前通过《关于批准在欧亚经济联盟国家实行公平移动漫游费率计划的法令》。

该计划是根据哈萨克斯坦总理马明2019年10月在欧亚政府间理事会会议上提出的相关倡议制定的。

参与计划制定工作的包括联盟国家移动通信运营商和相关政府部门代表。

欧亚经济委员会竞争和反垄断监管部门审查了联盟国家通信领域立法，研究了全球范围内取消漫游费用的做法，包括欧盟、安第斯共同体、北美自由贸易区、西非经货联盟等区域一体化组织的相关经验。

欧亚经济委员会竞争和反垄断监管委员（部长级）沙卡利耶夫表示，通信自由是实施欧亚经济联盟4个自由化目标的重要基础之一。

全球一体化组织都致力于消除一体化空间内部的消费者歧视。高昂的漫游服务费用导致消费者通信受限。

欧亚经济委员会竞争和反垄断监管部门对联盟国家境内移动漫游服务定价机制进行分析，研究有关电信诈骗风险，评估使漫游费用最大限度接近«本地»费率的可行性。

拟采取的一揽子措施包括预防、发现和打击电信诈骗，确保运营商在制定国际漫游费率时开展直接合作，研究不同运营商网络直接对接的可行性等。

此外，要求制定公平费率诚信使用条例，包括费率制定程序，以及按照公平费率提供漫游服务的最长期限等。

欧亚经济委员会将对计划措施的落实情况进行监督。待计划全面落实后，欧亚委员会执委会将提出一系列针对联盟成员国移动运营商的建议，目标是自2025年起实现漫游费率本地化。