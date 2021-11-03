哈萨克斯坦大使会见安道尔首相

哈通社/努尔苏丹/11月3日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻西班牙和安道尔特命全权大使康斯坦丁•基贾洛夫日前会见安道尔公国首相泽维尔·埃斯波特。

会谈期间，双方就两国领导人为稳定经济和重组经济方面所采取的措施问题交换了信息，并讨论了双边关系的现状和前景，特别是在旅游领域。

同时，谈到了在投资领域的合作机会。 今年 5 月，安道尔政府确定了该国经济投资的主要战略方向和优先领域。哈萨克斯坦大使向安道尔方介绍了哈萨克斯坦为外国合作伙伴提供的投资政策。

考虑到哈萨克斯坦自由经济区的运作和安道尔政府近期建立自由经济区的计划，确定了在该领域交流经验和可能合作的前景。

根据会谈结果，双方就安道尔总理于2022年访问哈萨克斯坦达成共识。

此外，哈萨克斯坦大使还与安道尔外交部长玛丽亚·乌巴赫也举行了双边会谈。

期间，双方就双边合作和国际议程等广泛问题进行了讨论，对国际组织框架下的相互支持表示了满意。同时，谈到了哈萨克斯坦在阿富汗地缘政治局势中的建设性作用。

在安道尔议会，哈萨克斯坦大使与安道尔议员团体进行了富有成果的对话，讨论了发展议会间合作的前景。

【编译：阿依波塔】