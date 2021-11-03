美国专家对哈萨克斯坦的航空安全给予高度评价

哈通社/努尔苏丹/11月3日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，美国运输安全管理局专家团队对哈萨克斯坦的航空安全给予了高度评价。

消息称，应哈萨克斯坦航空当局邀请，美国运输安全管理局专家访问了哈萨克斯坦民航委员会、哈萨克斯坦航空管理局，以及努尔苏丹和阿拉木图机场，以评估航空安全。哈萨克斯坦机场的适航认证工作已开始，同时正在开展获得美国运输安全管理局一级航空安全监管能力核准证书(CAT1)相关工作，以开通直飞美国的国际航班。

美国运输安全管理局团队指出，哈萨克斯坦航空安全领域的现行法规和质量控制措施符合国际民用航空组织（ICAO）的标准和建议做法。努尔苏丹和阿拉木图机场的现行规则和程序符合国际要求，在某些方面甚至超过了既定标准。例如，保护和守卫机场周边、监管安全保护区的出入工作、招募和培训安保人员、航空餐食和检查货物相关措施。

专家们对民航委员会、航空监管机构和机场的协调工作给予了高度评价，并谈到了到对审计人员的开放态度。

美国运输安全管理局团队与哈萨克斯坦专家们进行了磋商，以分享航空安全方面的最佳实践，并就所有问题进行了解说。

哈萨克斯坦航空管理局与美国运输安全管理局决定在开通直飞美国航线 框架下，继续和扩大合作。

【编译：阿依波塔】