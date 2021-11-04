原子能工业公司下调铀矿产量预期

哈通社/努尔苏丹/11月4日 -- 据哈萨克斯坦原子能工业公司发布消息，2021年1-9月，公司铀矿产量15960吨，同比增长6%。其中，归属哈原子能工业公司的份额产量8792吨，同比增长6%。累计销售铀矿8409吨，同比下降15%；平均售价31.96美元，同比增长7%。

8月下旬至9月，铀矿需求大幅上升，刺激现货价格急剧上涨，主要原因是短期铀矿供应下降速度超过市场预期。铀矿现货价格上涨对哈原子能工业公司销售产生积极影响。

消息称，由于采矿作业延期，哈原子能工业公司已将2021年铀矿预期产量从2.25-2.28万吨下调至2.17-2.2万吨，下调3.5%。归属哈原子能工业公司的份额产量从1.21-1.24万吨下调至1.18-1.2万吨。2020年，哈原子能工业公司铀矿产量为19477吨。预计2021年铀矿产量有望增长11.4%-13%。

由于向合资企业出售更多子公司股权，哈原子能工业公司提高2021年铀矿销售预期。预计全年合并铀矿销量将从1.55-1.6万吨增至1.63-1.68万吨。其中，哈原子能工业公司自行销售铀矿1.35-1.4万吨。公司全年合并营收将从6200-6400亿坚戈增至6600-6700亿坚戈。营收变化仅考虑了2021年铀矿销量变化预期，实际收入可能会受实际铀矿价格和坚戈对美元汇率影响。

哈原子能工业公司是哈萨克斯坦从事铀矿及其化合物、稀有金属、核电站用核燃料和特种设备出口的国有公司，由萨姆鲁克-卡泽纳国家财富基金股份公司控股。

【编译：木合塔尔·木拉提】