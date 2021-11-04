前三季度哈国建材价格持续上涨趋势

哈通社/努尔苏丹/11月4日 -- 2021年1-9月，全哈建材产品中木材、金属和玻璃的价格涨幅最大，而今年建材价格上涨只是延续了2020年的价格趋势。

疫情导致木材价格暴涨

在不到一年的时间里，哈萨克斯坦的木材价格平均上涨了9.4%。哈国家统计局数据显示，5月份价格开始上涨，6月出现最大月度涨幅达3.4%。尽管在2020年，这些主要进口产品的价格（进口份额为65%）保持稳定。

涨价主要来自针叶林木材，其价格在九个月内翻了一番，从5.89万坚戈/m³上涨至12.9万坚戈/m³。

据木材主要出口国俄罗斯工业和贸易部称，疫情导致木材价格上涨。郊区建筑需求增加，由于防疫措施，伐木量减少，导致俄罗斯和欧洲的木材短缺，其价格在短缺后出现爆炸性上涨。尽管俄罗斯木制品价格在2021年下半年下降，但这一价格动态尚未影响哈萨克斯坦的统计数据。

随着全球铁矿石价格的上涨，轧制金属价格也随之上涨

今年以来，黑色金属、金属结构和其他金属成品价格分别上涨了8.8%、10.8%和10.4%。

在金属产品中，钢板价格涨幅最高。根据BNS RK的数据，在2021年的9个月里，这种建筑材料的价格上涨了91.5%，从28.86万坚戈/吨上涨到52.27万坚戈/吨。

根据KazNIISA的数据，钢筋在框架结构住宅建筑成本中所占的份额从8.2%上升至11.9%，价格也大幅上涨。在不到一年的时间里，它的价格上涨了73-76%(取决于品牌)。金属产品价格的上涨也与全球市场的变化有关。2020年，全球铁矿石价格上涨67.7%。

玻璃价格的上涨引起了纯碱价格的上涨

最受欢迎的平板玻璃9个月内价格上涨了67%，该类产品从2020年12月开始明显涨价，当月价格上涨17.8%。2021年上半年，平板玻璃价格呈现多向走势，下半年环比上涨。8月份涨幅最大，当时平板玻璃价格上涨了四分之一(+ 25.3%)。

这些产品的进口份额为97.6%。三分之二的进口平板玻璃是从俄罗斯进口的，在2020年下半年，由于强劲的本国市场需求以及原材料——全球纯碱价格上涨，该产品的价格随即上涨。

沙子和碎石的平均价格呈现低波动性

在石材领域，自年初以来价格增长最快的是天然石材的碎石，这是用于基础设施建设的主要材料之一，其价格在9个月内从1600坚戈/m³上涨至2700坚戈/m³，涨幅达67.3%。

但总的来说，在不同品牌的碎石中，价格动态是多方向。M1200品牌的碎石在2020年价格增长5.8%，在2021年1-9月下降了47%。

2021年，天然砂价格的增长加速。如果2020年价格呈温和上涨趋势，到年底涨幅约0.8%，那么2021年1-9月，其价格涨幅达27.3%。

水泥、混凝土和油漆的价格上涨了多少?

硅酸盐水泥占住宅建设成本的2.8% -3.9%，根据品牌不同，其价格上涨了6.5-10.3%。

水泥价格涨幅最大的是5月-7月，当时哈国出台政策，六个月内禁止从第三国进口水泥。哈基础设施开发部为为饱和本国市场并稳定价格，决定提前解除水泥进口禁令。8月份，水泥价格涨幅回落，9月份，价格有所调整。

根据BNS RK的数据，2021年1-9月，混凝土混合物的价格温和上涨了3.2%。

色漆和清漆

在色漆和清漆领域，珐琅漆和油画漆的价格在年底增长最快，上涨了7%。

2021年，哈国建材价格上涨最明显的是进口材料，玻璃进口份额为97%，木材进口份额为65%，轧制金属(钢筋)进口份额为52.8%。同时，这些商品或其原材料的全球价格正在上涨。