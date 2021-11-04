哈萨克斯坦应对气候变化做出的贡献和发展绿色经济的简报

哈通社/努尔苏丹/11月4日 -- 在过去的 75 年中，年平均气温上升了 2°C，现在每五年发生两次严重干旱。哈萨克斯坦致力于实现经济脱碳和碳中和的共同目标。本简报概述了哈萨克斯坦在应对气候变化和发展绿色经济方面的立场，以及该国的绿色倡议。尽管哈萨克斯坦严重依赖化石燃料，但国家元首完全专注于低碳经济发展，并愿大量投资可再生和替代能源。

哈萨克斯坦应对气候变化的目标和立场

哈萨克斯坦充分意识到必要过渡到绿色未来。通过批准以下国际协定，哈萨克斯坦政府需承担以下责任：

•哈萨克斯坦于 2016 年 11 月 4 日批准了《巴黎协定》，该文件于 2016 年 12 月 6 日在哈萨克斯坦生效。哈萨克斯坦的国家自主贡献 (NDC) 目标是到 2030 年将温室气体排放量比1990 年的排放量减少 15%。

•2020 年 12 月，哈萨克斯坦总统托卡耶夫承诺到 2060 年哈萨克斯坦实现碳中和。 总统还责成政府到 2030 年将可再生能源在国家总能源中的份额提高到 15%。

•目前哈萨克斯坦正在制定《2060年前实现碳中和目标政策声明》。《政策声明》是向低碳排放过渡和所有经济部门必要转型的长期愿景。其中包括到 2025 年淘汰新的燃煤发电项目和逐步淘汰燃煤，到 2025 年种植 20 亿棵树，到 2030 年将可再生能源占比提高一倍；到2040年完全实现城市生活垃圾分类，引入环保氢气等目标。

•坚持可持续发展目标，哈萨克斯坦将可持续和绿色经济的目标列为其 2050 年战略国家发展计划的优先事项。

•2021 年 3 月哈萨克斯坦批准通过的《2025年前国家发展规划》强调了绿色技术的发展和提高可再生能源。

哈萨克斯坦应对气候变化的倡议

为实现上述既定目标，哈萨克斯坦采取了以下倡议：

•2021 年 2 月，托卡耶夫总统责成制定新的《可替代能源法》，明确对包括可再生能源在内的所有可替代能源的管理办法和规范。

•2021 年 7 月 1 日，哈萨克斯坦新版《生态法典》正式生效，托卡耶夫总统于今年 1 月签署。《生态法典》将有助于保护生物多样性，设定关税以促进可再生能源的发展，并为哈萨克斯坦的 50 个最大的碳源设定排放上限。

•迄今为止，已投产约 2,000 兆瓦的可再生能源，哈萨克斯坦能够在 2030 年之前实现可再生能源占比 15% 的目标。

•绿色金融是阿斯塔纳金融中心的优先事项，绿色金融中心的成立证明了这一点。该平台成立于 2018 年 6 月 1 日，旨在发展和促进哈萨克斯坦和中亚地区的绿色金融。

•哈萨克斯坦在风能和太阳辐射方面具有竞争力和巨大的潜力（国家约 50%土地的平均风速为每秒 4 至 6 米——适合能源生产）。

•德国-瑞典公司 Svevind Energy 于 2021 年 6 月宣布，正在与 Kazakh Invest（哈萨克投资）合作实施世界上最大的绿色氢能项目，将在哈萨克斯坦广阔的草原上建立约 45 吉瓦的风能和太阳能发电系统。10 月，在哈萨克斯坦代表团访问瑞典期间组织的与 SVEVIND 总裁的会晤中，签署了该项目的实施路线图。

•意大利埃尼公司正在与哈萨克斯坦国家石油天然气公司就氢能的开发进行谈判。 迄今为止，该公司已在哈萨克斯坦的两个风电场和一个光伏电站之间共计 150 兆瓦的可再生能源。

•在哈萨克斯坦南部建设的100 MW札纳塔斯风电场将成为该地区最大的风电场之一。

•首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫于 2010 年发起了«绿桥伙伴计划»，以促进先进技术的转让、知识交流和财政支持，创造可持续经济和新的长期绿色就业岗位。

•从2021 年开始，哈萨克斯坦将在未来五年内种植20 亿棵树，这将增加碳固存，并有助于应对气候变化导致的荒漠化挑战。

应对气候变化取得的成就

•六年来，哈萨克斯坦将可再生能源的产能增加了六倍， 2020 年达到 1650 兆瓦。

•去年，启动了 25 个可再生能源基础设施，主要是风能和太阳能发电厂，增加了 600 兆瓦的容量。2021 年的目标是再启动 23 个项目并增加400 兆瓦。

•自 2011 年初以来，哈萨克斯坦的可再生能源项目数量从 23 个增加到 111 个。

•2017 年，哈萨克斯坦举办了主题为«未来的能源»的2017年哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会。该活动吸引了 130 多个国家和近 400 万游客。

•政府在2017 年世博会场地成立了国际绿色技术和投资项目中心。其职能是在哈萨克斯坦创造«绿色»社会文化并通过«绿色»技术的发展解决环境问题。

•哈萨克斯坦政府通过竞争性拍卖为哈萨克斯坦的可再生能源项目增加了 1,000 多兆瓦的电力，私营公司负责建设和运营发电厂，并以比当前市场价格低 25-40% 的低价出售电力。

•根据普华永道 2021 年报告，与其他独联体国家相比，哈萨克斯坦是一个正在实现可再生能源部门发展目标并向绿色经济转型的宏伟目标的国家.

•在评估各国对低碳未来的绿色未来指数中，哈萨克斯坦在 76 个国家中排名第 33 位。

•哈萨克斯坦致力于恢复咸海。得益于采取的措施，北部海域的水位不再下降，而是提高。

•联合国秘书长助理兼联合国开发计划署欧洲和独联体区主任米热亚娜•斯珀利亚尔奇•艾格尔支持哈萨克斯坦的 2060 年无碳发展战略，并表示哈萨克斯坦一直致力于发展脱碳经济。​​​​