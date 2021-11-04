卫生部副部长：首批辉瑞疫苗预计下周抵达哈国

哈通社/努尔苏丹/11月4日 -- 哈萨克斯坦将为12岁以上少年儿童、孕妇和哺乳期妇女接种旨在预防2019冠状病毒感染的辉瑞（Pfizer）疫苗。

哈萨克斯坦卫生部第一副部长玛拉特·舒然诺夫4日在政府例行工作会议后接受记者采访时表示，首批自美国采购的辉瑞疫苗将于下周运抵哈萨克斯坦。

«预计首批辉瑞疫苗将在今年11月8~14日左右抵达哈国，数量将与此前我们公布的协议内容中所达成的相一致，共400万剂可供200万人接种。»副部长在会议室外的走廊内回答记者提问时这样说道。

根据此前报道，哈萨克斯坦卫生部已经与辉瑞公司达成了在2021年年底前供应400万剂辉瑞疫苗的协议，并于9月1日为该款疫苗颁发了为期8个月的临时注册证书。

目前辉瑞疫苗是哈萨克斯坦境内唯一获准为未成年人和孕妇提供接种的2019冠状病毒疫苗。

哈萨克斯坦当前为公民提供五款用于预防2019冠状病毒的疫苗，分别是：俄罗斯卫星V、国产Qazvac、阿联酋产Hayat-Vax和中国 CoronoVac和Sinopharm疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】