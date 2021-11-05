欧亚经济联盟未决定是否延长电动汽车进口关税

哈通社/努尔苏丹/11月5日 -- 欧亚经济委员会理事会会议未能就延长电动汽车零关税进口政策达成一致，相关讨论将推迟进行。白俄罗斯此前提议对部分进口电动汽车实施零关税政策，俄罗斯对此未予支持。

俄罗斯工业和贸易部发布消息称，欧亚经济联盟延长电动汽车零关税进口政策将不利于俄罗斯制定投资决策。因此，俄工贸部对白俄罗斯提交欧亚经济委员会理事会审议的相关提案未予支持。2021年，俄政府批准《2030年前电动交通发展愿景》，提出实现电动汽车及其零部件国产化。

据悉，2020年3月16日，欧亚经济委员会理事会决定对电动汽车进口实行零关税，有效期至2021年年底。欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫此前表示，出于欧亚经济联盟成员国本币贬值、自身产能不足，以及推动发展必要基础设施的需要，欧亚经济联盟对进口电动汽车实行零关税。2021年夏季，白俄罗斯向欧亚经济委员会提议，将电动汽车零关税进口政策延长至2023年底，以便为白俄罗斯及联盟成员国电动汽车市场发展创造条件，为下一阶段电动汽车生产、增加充电桩数量、鼓励绿色环保出行、改善大城市生态环境奠定基础。

欧亚经济联盟曾于2016年9月15日至2017年8月31日对电动汽车实施零关税进口政策。欧亚经济委员会指出，该政策在不足一年的有效期内并未达到预期效果。

【编译：木合塔尔·木拉提】