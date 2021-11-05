哈萨克斯坦卫生部与阿斯利康制药公司签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/11月5日 -- 哈萨克斯坦卫生部与英瑞合资生物制药企业阿斯利康制药公司（AstraZeneca）签署了一项合作备忘录，计划在医疗领域工作人员培训方面开展深入合作。

在日前召开的哈萨克斯坦与英国第八次政府间委员会全体会议框架下，哈卫生部与阿斯利康公司签署了相互合作谅解备忘录。

这份合作文件旨在推动哈萨克斯坦2020~2025年国家卫生发展计划框架内实施扩大疾病管理计划的措施、发展优质和可负担的起的卫生保健体系、提升国民预期寿命、引入非传染性疾病的积极预防模式等。

与此同时，这份备忘录还将提高哈萨克斯坦医疗卫生领域专业人员在科教领域参与国际合作、提升对经验和知识水平的机会。

根据合作备忘录，制定在临床实践和医疗数字化中引入现代诊断和治疗社会重大疾病的方法，并创建医疗卫生领域新的数字生态系统。

此外，该备忘录还规定了通过与国内生产商开展创新互动模式的合作，增加药品本地化和风险分担等内容。

在与哈萨克斯坦卫生部的合作框架下，阿斯利康将支持改善糖尿病检测和控制、改善呼吸系统疾病治疗、协助改善哈萨克斯坦卫生系统在罕见疾病治疗领域的发展等。

哈萨克斯坦卫生部表示，备忘录的重要目标之一是让哈萨克斯坦人从注册之日起尽快获得创新药物。此外，备忘录侧重于提高卫生专业人员的能力。这种协同作用将加速在哈萨克斯坦共和国临床实践中引入数字解决方案和现代诊断和治疗社会重大疾病的新方法。

【编译：木合塔尔·木拉提】