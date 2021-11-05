哈萨克斯坦-英国政府间委员会会议日前召开

哈通社/努尔苏丹/11月5日-- 哈萨克斯坦-英国政府间经贸、科技和文化合作委员会第八次全体会议在哈萨克斯坦外交部副部长阿勒玛斯·阿依达尔沃夫和英国贸易部长拉尼尔·贾瓦迪纳的共同主持下召开。

政府间委员会6个工作组的会议于2021年10月21日至11月2日期间以线上形式召开。

会议期间，双方回顾了政府间委员会去年的工作成果，并讨论了双边合作的新方向。

同时，会议听取了金融、矿业、能源、教育、农业和数字化工作组的报告。

阿依达尔沃夫表示，尽管受疫情影响，2020年英国对哈萨克斯坦的投资从6.2亿美元增至8.49亿美元，增长36%。

“值得一提的是，这种积极趋势在 2021 年得到了延续。 根据上半年的结果，英国对哈萨克斯坦经济的投资额同比增长32%，达6.12亿美元。 ” 他说。

英国贸易部长拉尼尔·贾瓦迪纳对哈萨克斯坦的有利商业环境给予了高度评价，并表示有意进一步促进数字化、农业、绿色经济和医疗卫生领域的合作。

根据会议结果，双方签署了第8次委员会会议纪要。同时，哈萨克斯坦卫生部与英国阿斯利康制药公司签署了相互合作谅解备忘录。

最后，双方就将于2022年在伦敦举行政府间委员会第九次会议达成共识。

【编译：阿依波塔】