阿里速卖通建议与哈国共同建立货物运输线路

哈通社/努尔苏丹/11月5日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长叶尔詹·卡赞巴耶夫与阿里速卖通俄罗斯分公司代表举行了会晤。

双方就在哈开展合作，特别是向欧亚经济联盟关税区运输免税货物的问题进行了讨论。

阿里速卖通俄罗斯分公司独联体方向负责人迪米特里·安德留欣指出，目前来自中国的大部分商品需要绕道东欧才能运抵中亚国家，这一过程需要耗费大约60天的时间。这对于消费者而言显然耗时过长，也因此造成了消费需求的减少。如果能够将这一进程缩短至30天，则货运量将有显著提升。

有鉴于此，阿里速卖通俄罗斯分公司的代表们，向哈萨克斯坦提出了建立向哈萨克斯坦运输货物的稳定线路，以及充分利用霍尔果斯口岸实现向中亚地区的货物运输的建议。

2020年，欧亚政府间理事会指示研究解决在国际电子商务框架内逐步取消个人购买的自用商品免税运送至欧亚经济联盟关税区的问题。目前提供的免税限额为 200 欧元（或按重量计算 31 公斤）。如果超过这一标准，则应缴纳相当于该上限15%（或 2 欧元/公斤）的关税。

贸易和一体化部副部长卡赞巴耶夫在会上指出，哈萨克斯坦对于开展此类合作一贯持积极开放的态度，愿意持续推动相关合作。

据了解，在2021年上半年，哈萨克斯坦国民通过阿里速卖通俄罗斯平台进行了超过370多万比交易。到年底，将有超过1000万件货物被运往哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】