托卡耶夫总统在第四届中国国际进口商品展览会开幕式上发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/11月5日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日在第四届中国国际进口商品展览会开幕式上发表视频讲话。

托卡耶夫总统在发表的视频讲话中，对第四届中国国际进口商品展览会的开幕表示了祝贺。 “今年是哈萨克斯坦独立的30周年，中国共产党成立的100周年，两个友好国家达到了各自历史上的一个重要里程碑。两个月后，我们还将庆祝另一个里程碑，哈萨克斯坦与中国建交的30周年。如今，两国永恒的全面战略伙伴关系已经成熟，并进入新阶段。快速发展的中国一直是哈萨克斯坦在亚洲的最重要、最可靠的合作伙伴。 ”

总统指出，双边互利合作为在广阔的欧亚大陆上共同发展繁荣铺平了道路，强调经贸关系是两国合作的坚实基础，未来仍将如此。

总统表示，尽管困难重重，2020年双边贸易增长5%，突破150亿美元。“有一句中国谚语叫做，风起时，有人筑高墙，有人造风车。希望哈中边境因疫情而实施的临时限制措施尽快结束，恢复互动。 ”

托卡耶夫在致辞中表示，贸易一直是繁荣和国际合作的主要推动力，这一原则对位于丝绸之路沿线的哈萨克斯坦也尤为重要。

“通过中国国家习近平主席的‘一带一路’大规模倡议，这条古老的贸易路线得到了复兴。 如今，每年有超过 500万个集装箱从中国经哈萨克斯坦运往欧洲。库里克海港开通后，通过连云港-卡尔斯运输走廊从霍尔果斯到伊斯坦布尔的运输时间缩短五倍，从 60 天缩短到了13 天。 除了霍尔果斯之外，我们正在与多个邻国建立新的跨境枢纽。 ” 他说。

此外，他还谈到了新冠肺炎疫情对全球贸易的影响，并表示哈萨克斯坦将继续与所有相关方密切合作，加强定期过境路线并使其多样化，以及引入创新的物流方式。

他说：“今天开幕的中国国际进口博览会成为了聚集世界各地出口商的中心。来自 120 多个国家的生产商参加了这一重要活动。这表明，上海展是通往中国市场的‘金门 ’ 。哈萨克斯坦的30家大型企业也参加了此次展会，计划签署价值超过1亿美元的食品和农产品销售合同。 ”

最后，总统祝愿参展企业取得圆满成功，并表示希望扩大互利贸易关系。

【编译: 阿依波塔】